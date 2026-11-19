Genoa, verso la sfida con il Sassuolo della prossima giornata di Serie A: resta in dubbio la presenza di Frendrup

Il Genoa continua la preparazione in vista della trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica 22 novembre e valida per l’undicesima giornata di Serie A. Per la formazione rossoblù guidata da Daniele De Rossi, allenatore arrivato per dare continuità al progetto tecnico ligure, le attenzioni sono rivolte soprattutto alle condizioni di Morten Frendrup, centrocampista danese che rappresenta uno degli elementi più importanti dell’equilibrio della squadra.

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Mentre la sosta per le nazionali volge al termine e i convocati fanno gradualmente ritorno a Pegli, il tecnico rossoblù attende di capire se potrà contare su uno dei suoi uomini più utilizzati in questa prima parte di stagione.

Genoa, De Rossi ritrova Østigård

Le notizie positive arrivano dal rientro di Leo Østigård, difensore centrale della nazionale norvegese, che ha ripreso regolarmente ad allenarsi con il gruppo dopo gli impegni internazionali.

Il suo ritorno rappresenta un’importante risorsa per la retroguardia genoana in vista di una gara che potrebbe avere un peso significativo nella corsa alla salvezza.

Nelle prossime ore è atteso inoltre il rientro di Johan Vásquez, capitano della squadra e pilastro della difesa rossoblù, impegnato con la nazionale messicana.

Frendrup preoccupa: presenza ancora incerta

A tenere banco resta però la situazione di Frendrup. Il centrocampista danese è stato finora uno dei punti fermi dello schieramento di De Rossi, partendo titolare in nove delle dieci gare di campionato disputate dal Genoa.

L’unica assenza risale all’ultimo turno contro il Milan. Pur figurando nell’elenco dei convocati, il giocatore non era sceso in campo e non si era nemmeno accomodato in panchina, segnale di una condizione fisica non ancora ottimale.

L’eventuale forfait contro il Sassuolo costringerebbe De Rossi a rivedere le proprie soluzioni in mezzo al campo, rinunciando a uno degli interpreti più affidabili del reparto.

Il comunicato del Genoa

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A confermare la situazione è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale:

“Pomeriggio di lavoro al Pio – Per la squadra di De Rossi seduta pomeridiana in preparazione di Sassuolo-Genoa. La sfida dello scorso anno arrivava in un momento delicato della stagione: in panchina sedeva Criscito ad interim coadiuvato da Murgita, dopo un inizio di campionato senza vittorie, i tre punti di Sassuolo segnarono la svolta. In quella partita protagonista fu Østigård, tornato a disposizione oggi dopo gli impegni con la Nazionale. Di ritorno questa sera anche capitan Vásquez per completare l’appello. Rimane incerta la presenza di Frendrup per la trasferta“

Verso Sassuolo-Genoa

Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per sciogliere gli ultimi dubbi. Il Genoa vuole presentarsi alla sfida contro il Sassuolo con l’organico più competitivo possibile e recuperare Frendrup rappresenterebbe una notizia fondamentale per De Rossi.

Il conto alla rovescia verso il match è iniziato, ma una delle principali incognite della vigilia resta ancora legata alle condizioni del centrocampista danese.