Manchester United, mistero drone a Carrington: online le immagini del primo allenamento di Pochettino

Nemmeno il tempo di iniziare la sua nuova avventura che Mauricio Pochettino, allenatore argentino scelto dal Manchester United per rilanciare il progetto sportivo dei Red Devils, si è ritrovato al centro di un episodio imbarazzante per il club inglese. A poche ore dal suo arrivo a Carrington, infatti, un video contenente immagini del primo allenamento diretto dal tecnico è finito online, alimentando interrogativi sui sistemi di sicurezza del centro sportivo.

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Secondo quanto riportato dal Daily Mail, un drone avrebbe ripreso circa dodici minuti della seduta svolta giovedì, mostrando chiaramente Pochettino e il suo staff al lavoro con la squadra. Una fuga di immagini che arriva in un momento particolarmente delicato della stagione e alla vigilia del debutto ufficiale del nuovo allenatore.

Carrington sorvegliata, ma il video finisce online

L’episodio ha creato notevole imbarazzo all’interno del Manchester United, che ha scelto di non rilasciare commenti ufficiali sulla vicenda. Le immagini mostrano diverse fasi dell’allenamento e consentono di osservare da vicino il lavoro impostato dal nuovo tecnico argentino durante le sue prime ore nel quartier generale del club.

La situazione assume un peso ancora maggiore considerando che la società aveva già adottato in passato misure specifiche per proteggere la riservatezza delle sedute. Negli ultimi anni, infatti, erano stati installati cartelli nei pressi del centro sportivo per scoraggiare l’utilizzo di droni esterni e limitare la diffusione di informazioni potenzialmente utili alle squadre avversarie.

Pochettino arrivato da poche ore a Manchester

L’ex commissario tecnico degli Stati Uniti era sbarcato in Inghilterra soltanto il giorno precedente insieme ai suoi più stretti collaboratori. Il Manchester United ha investito una cifra importante per liberare il tecnico argentino dal precedente accordo con la federazione statunitense e affidargli la guida della prima squadra.

Con lui sono arrivati diversi membri dello staff, tra cui il vice Jesus Perez, il collaboratore tecnico Miguel D’Agostino, il preparatore dei portieri Toni Jimenez, il preparatore atletico Sebastiano Pochettino e la responsabile della preparazione fisica Silvia Tuya.

Il debutto ad Anfield si avvicina

Il calendario non concede tregua al nuovo allenatore. Domenica il Manchester United sarà infatti impegnato ad Anfield contro il Liverpool in una delle sfide più sentite del calcio inglese.

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Resta da capire quanto le immagini finite in rete possano realmente influire sull’aspetto tattico della partita. Il filmato è stato pubblicato su YouTube dal canale CC Overview, che sostiene di aver operato nel rispetto delle normative aeronautiche britanniche, evidenziando come lo spazio aereo sopra Carrington non sarebbe soggetto a particolari restrizioni.

Al di là delle possibili implicazioni sportive, l’episodio rappresenta soprattutto un problema di sicurezza e gestione delle informazioni per il Manchester United. Una partenza decisamente movimentata per Pochettino, chiamato ora a concentrarsi esclusivamente sul campo e sul difficile compito di riportare i Red Devils ai vertici del calcio inglese.