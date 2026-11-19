Inter, accelerata per il rinnovo di Calhanoglu: prima offerta già sul tavolo e nuovi incontri in agenda

L’Inter ha deciso di passare dalle parole ai fatti sul fronte rinnovi. Tra le priorità della dirigenza nerazzurra c’è infatti il futuro di Hakan Çalhanoğlu, regista e leader tecnico della squadra allenata da Cristian Chivu, il cui contratto è attualmente in scadenza a giugno 2027.

Dopo settimane di contatti preliminari e valutazioni interne, il club di Viale della Liberazione avrebbe mosso un passo concreto nei confronti del centrocampista turco. Nel corso di un recente incontro con Gordon Stipic, agente del giocatore, è stata presentata una prima proposta ufficiale per prolungare il rapporto tra le parti.

L’obiettivo dell’Inter è chiaro: evitare che uno dei pilastri della rosa possa diventare un tema di mercato nei prossimi mesi e costruire attorno a lui una parte importante del progetto tecnico futuro.

La strategia dell’Inter per trattenere Çalhanoğlu

La proposta formulata dalla società segue una linea precisa, pensata per coniugare sostenibilità economica e valorizzazione del giocatore.

L’idea sarebbe quella di offrire un contratto caratterizzato da una quota fissa leggermente inferiore rispetto allo stipendio attualmente percepito dal centrocampista, accompagnata però da una serie di bonus legati sia ai risultati personali sia agli obiettivi della squadra.

Grazie a questi incentivi, l’ingaggio complessivo potrebbe arrivare a sfiorare i sei milioni di euro netti a stagione, mantenendo così il turco tra i calciatori più importanti della rosa anche sotto il profilo economico.

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L’agente prende tempo

La risposta definitiva, tuttavia, non è ancora arrivata. L’entourage del regista nerazzurro ha preferito non prendere decisioni immediate e analizzare attentamente tutti gli aspetti della proposta.

Gordon Stipic starebbe valutando nel dettaglio sia l’entità della parte fissa sia le condizioni legate ai bonus previsti dall’accordo. Una riflessione che richiede tempo ma che non sembra compromettere il dialogo tra le parti.

Clima positivo verso la fumata bianca

Nonostante la mancata risposta immediata, il clima che circonda la trattativa viene descritto come sereno e collaborativo. L’Inter considera Çalhanoğlu un elemento fondamentale del proprio progetto e il giocatore ha più volte dimostrato il proprio legame con l’ambiente nerazzurro.

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Per questo motivo filtra ottimismo riguardo alla possibilità di arrivare a un’intesa nelle prossime settimane.

I prossimi passi

Nuovi contatti sono già previsti nei prossimi giorni. L’obiettivo sarà quello di limare gli ultimi dettagli economici e trovare una formula soddisfacente per entrambe le parti.

L’Inter vuole blindare uno dei suoi leader tecnici prima che la situazione contrattuale possa diventare un tema di mercato. Çalhanoğlu, dal canto suo, resta un punto fermo del centrocampo nerazzurro. E la sensazione è che la distanza per arrivare alla fumata bianca sia oggi più ridotta rispetto alle scorse settimane.