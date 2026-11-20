Il centrocampista olandese, diventato imprescindibile per Gattuso, è nel mirino dei bianconeri a gennaio: la Lazio non vuole cedere i big e Taylor rassicura il tecnico



Nel giro di pochi mesi è diventato il pezzo pregiato più ambito in casa Lazio. Kenneth Taylor, centrocampista olandese ex Ajax, è ormai uomo imprescindibile nello scacchiere di Gennaro Gattuso: arrivato nella Capitale come mezzala, ha ampliato il proprio repertorio fino a diventare un regista aggiunto, capace di dettare i tempi, accompagnare la manovra e garantire equilibrio. Un’evoluzione da tuttocampista che ha acceso i riflettori del mercato internazionale.

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L’offerta della Juventus

La squadra più decisa in Serie A è la Juventus. Secondo Tuttosport, la dirigenza bianconera, guidata dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, sarebbe pronta a presentare un’offerta da 40 milioni di euro, studiando una formula che eviti follie a bilancio e sia allettante per la Lazio, facendo leva sulla necessità di Claudio Lotito, presidente biancoceleste, di incassare liquidità. Per i romani sarebbe un affare d’oro: Taylor è stato pagato meno di 17 milioni appena dieci mesi fa, e garantirebbe una maxi plusvalenza, al netto del 10% da riconoscere all’Ajax.

Il muro di Lotito e Fabiani

Nonostante l’interesse di club inglesi come Brentford, Newcastle e Bournemouth, i calcoli economici non sembrano destinati a prevalere sulle esigenze tecniche. Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno tracciato una linea chiara con Gattuso: a gennaio i big non si muovono, come dimostra il no all’offerta da 25 milioni del Brentford per Gustav Isaksen, ala danese. Lo stesso Taylor ha rassicurato il tecnico sulla volontà di restare a Roma almeno fino a fine stagione. I numeri lo certificano: con 193 passaggi nell’ultimo terzo in 942 minuti è il secondo centrocampista della Serie A in questa voce, dietro soltanto a Douglas Luiz, regista juventino.

Le alternative bianconere

Di fronte a un probabile no, la Juventus si prepara a guardare altrove. La pista principale porta a Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese di 31 anni ex Tottenham, in uscita dal Marsiglia e tentato dalla sfida italiana. L’altro nome è Bakola, giovane talento del Sassuolo, per cui Carnevali sarebbe pronto a presentare un’offerta importante per anticipare la concorrenza inglese.

Resta da vedere se la Lazio resisterà alle lusinghe di gennaio o se, in estate, il quadro cambierà. Nel frattempo la capolista si gode un centrocampo ormai disegnato sulle sue qualità.