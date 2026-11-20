Paolo Zanetti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna di Serie A 2026/27

Alla vigilia di Udinese-Bologna, match valido per la 12ª giornata di Serie A, il tecnico Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa chiedendo una scossa caratteriale per ritrovare una vittoria che manca dal 29 agosto: «Sì, la mentalità dev’essere questa, non una mentalità sparagnina. In questo momento si fa benino qualche fase e male una fase in particolare. Prendiamo troppi gol, siamo spesso scoperti nelle coperture, si fa qualche gol ma troviamo poco la porta. Questa squadra in questo momento sta dimostrando di non riuscire a star dentro a certe situazioni e di settimana in settimana mi aspetto dei miglioramenti importanti. Siamo almeno al 30-40% in meno per quanto riguarda seconde palle, contrasti vinti, bisogna assolutamente alzare questa parte e alzando questa parte devono uscire le nostre qualità. Io sono convinto di farcela, adesso ci sputano tutti addosso, ma voglio vedere dove saremo tra 2 mesi, se saremo ancora lì ce lo saremo meritati. Tutti i ragazzi sono sotto valutazione, ora le partite devono dare risposte».

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Infortunati Udinese: il punto su Davis, Bertola e Zanoli

Sulle condizioni della rosa dell’Udinese dopo la sosta, l’allenatore ha spiegato: «Non solo Davis, abbiamo più di qualche situazione da valutare. abbiamo perso Bertola e lo sapete. Ci sono poi i ragazzi da valutare dopo le nazionali, potrà scendere in campo chi è al top, altrimenti è impossibile stare dentro a gare così. Le valutazioni dovrò rimandarle a domani o addirittura alla domenica mattina, dovrò mettere i ragazzi che danno più garanzie. C’è il rientro di Zanoli che per noi è un giocatore importante, ma chiaramente è a mezzo servizio, per dinamicità però ci dà una grossa mano».

Le condizioni di Alaba e la gestione di Zaniolo e Okoye

Spazio anche all’esperienza di David Alaba, ancora lontano dalla migliore condizione fisica: «Mi aspetto questo, ha vinto 4 Champions League, quando parlo con lui l’unica cosa che non vedo è paura, questo è sicuro. Per il campo se ne parlerà dalla prossima partita, anche lui ha bisogno di grande condizione fisica per rendere. Deve essere a posto, si può avere tanto talento ma se le gambe non vanno fa fatica ad emergere. Quando sarà al top quello che hai detto verrà automatico, deve aiutare questa squadra, abbiamo tanti ragazzi anche giovani e in questi momenti difficili possono avere anche bisogno di un aiuto come quello che può portare un giocatore come Alaba».

In chiusura, Zanetti ha ribadito la fiducia verso Nicolò Zaniolo, invitando a non caricare solo su di lui le responsabilità offensive, e ha confermato l’assenza di gerarchie fisse in porta per Maduka Okoye.