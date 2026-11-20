Infortunio al menisco per Samuele Inácio: il talento del Borussia Dortmund si opera e resta fuori per mesi

Brutte notizie per la Nazionale azzurra giovanile e per il club tedesco: lungo stop in vista per Samuele Inácio — talentuoso e precoce calciatore offensivo italo-brasiliano classe 2008 di proprietà del Borussia Dortmund, considerato uno dei prospetti più brillanti del panorama calcistico giovanile europeo per tecnica individuale, estro e capacità di incidere negli ultimi sedici metri. Il giovane attaccante si è infatti procurato un serio infortunio al menisco durante l’impegno internazionale disputato con la maglia dell’Italia Under 21 contro il Belgio, gara terminata con il punteggio di 2-2 nella serata di lunedì 16 novembre allo stadio di Livorno.

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L’esito degli esami e il comunicato ufficiale del Borussia Dortmund

Gli accertamenti strumentali effettuati dallo staff medico hanno evidenziato la necessità di ricorrere a un intervento chirurgico per risolvere il problema articolare, costringendo così il diciottenne a rimanere lontano dai terreni di gioco per un periodo prolungato.

A confermare la diagnosi e la necessità dell’operazione è stata la stessa società giallonera attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali: «Samuele Inacio ha riportato un infortunio al menisco durante la partita della nazionale italiana Under 21 contro il Belgio all’inizio della settimana, che richiederà un intervento chirurgico. Il giocatore offensivo 18enne non sarà a disposizione del Borussia Dortmund per diversi mesi».

Il messaggio del direttore sportivo Ole Book

Un contrattempo pesante proprio nel momento in cui il ragazzo stava raccogliendo minuti preziosi e consensi importanti anche in ambito internazionale. A esprimere tutta la vicinanza dell’ambiente tedesco al giovane calciatore è intervenuto il direttore sportivo Ole Book, che ha commentato con amarezza l’accaduto ribadendo il pieno sostegno della società durante il percorso riabilitativo:

«Questo infortunio è estremamente amaro. Soprattutto per Samu, ma anche per il Borussia Dortmund. Nei prossimi mesi Samu riceverà da parte nostra tutto il supporto necessario per tornare completamente in forma».