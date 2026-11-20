Difesa Milan, si riaccende la pista Gonçalo Inácio: il retroscena sull’affare e l’ipotesi prestito per gennaio

Il reparto arretrato resta uno dei principali temi di attualità in casa rossonera in vista della prossima finestra invernale dei trasferimenti. A fare il punto sulle strategie difensive del club meneghino ci ha pensato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube per riaccendere i riflettori su Goncalo Inácio, profilo già seguito con grande attenzione dal Milan durante la scorsa estate.

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L’apertura per gennaio e il legame con Rúben Amorim

Secondo quanto ricostruito dal noto giornalista, il nome del centrale lusitano potrebbe tornare prepotentemente d’attualità già nelle prossime settimane, complice una sinergia tattica e gestionale ben precisa con Rúben Amorim.

Queste le dichiarazioni integrali di Fabrizio Romano sulla fattibilità dell’operazione: «Sono arrivate conferme anche dal Portogallo su Goncalo Inacio, cioè che può essere un protagonista del calciomercato invernale. L’agente è lo stesso di Amorim e Amorim lo ha già allenato allo Sporting. Prendere Inacio per Amorim significherebbe prendere un calciatore che conosce la lingua sia verbale che di campo. La sua gennaio è possibile, ma bisogna prendere prezzi e condizioni».

La formula economica al vaglio della dirigenza rossonera

Resta dunque da sciogliere il nodo legato ai costi dell’operazione e alle modalità di trasferimento, aspetto che già nei mesi scorsi aveva rallentato l’affondo decisivo della dirigenza milanista. Romano ha chiarito anche quale potrebbe essere la strategia negoziale del club di via Aldo Rossi: «Il Milan dovrà negoziare, quest’estate sperava di strappare un prestito molto oneroso con diritto di riscatto. Il Milan avrà più nomi in lista ma quello di Goncalo Inacio è assolutamente da tenere in considerazione».

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Il centrale dello Sporting non rappresenta quindi l’unica opzione monitorata dagli uomini mercato del Diavolo per rinforzare la retroguardia a gennaio, ma la sua candidatura resta senza dubbio tra le più concrete e gradite.