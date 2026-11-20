Alla vigilia di Real Madrid-Celta, il tecnico accoglie il brasiliano dopo le quattro giornate di squalifica, difende Endrick e parla del caso Ronaldo



José Mourinho, allenatore portoghese del Real Madrid, ha risposto con parole nette a chi gli chiedeva come intenda recuperare Vinicius Júnior: “Titolare, in panchina, in tribuna, non importa”. L’ala brasiliana torna a disposizione per la sfida contro il Celta Vigo, in programma sabato alle 21 al Bernabéu, dopo aver scontato le quattro giornate di squalifica in Liga rimediate per l’espulsione contro il Villarreal.

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Nessun privilegio per nessuno

In conferenza stampa il tecnico ha allargato il discorso a tutto il gruppo: “È una cosa strana perché un paio di settimane fa Vini era il problema gigante e dopo che ha segnato con il Brasile parliamo di se gioca o no, se deve giocare: credo sia troppo. Gli vogliamo bene e abbiamo bisogno di lui, lo aiutiamo e qui non ci sono giocatori con privilegi. Nessuno deve giocare per decreto, sono giocatori che lavorano. Ci sono 23 giocatori o più che mi costringeranno a lasciare giocatori in tribuna ed è la vita che io voglio per il Madrid ed è diversa dal vostro lavoro. Non voglio undici giocatori bravi, ne voglio tanti”.

Endrick e Güler

Spazio anche a Endrick, attaccante brasiliano finora poco impiegato in stagione: “Sta molto bene qui, per me il Madrid è più importante di Endrick. Gli voglio molto bene e ho molto affetto per lui, ho bisogno di lui, hai già la risposta, ai club, agli agenti, poi se il Madrid decide una cosa diversa bisogna rispettarlo. Ma io e il Madrid sappiamo che è importante”.

Parole di elogio anche per Arda Güler, trequartista turco che il 18 novembre ha rinnovato con il club fino al 30 giugno 2032: “Sono tutti importanti, non voglio dire che l’evoluzione del suo gioco sia merito mio, è una cosa naturale, da bambino a uomo, di un super talento che fa cose che non aveva mai fatto”.

L’addio di Ronaldo alla Nazionale

Il tecnico, infine, è stato interpellato sull’addio di Cristiano Ronaldo al Portogallo, annunciato il 5 novembre e celebrato dalla Seleção nella gara contro la Danimarca. La risposta è stata glaciale: “Da portoghese voglio che il Portogallo vinca sempre, dopodiché me ne lavo le mani e non parlo”.

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Verso il Celta

Il Real, che con una vittoria potrebbe mettere pressione al Barcellona, arriva alla sfida con la volontà di ritrovare continuità dopo la pausa e di recuperare un Vinicius determinante, come lo è stato in passato.