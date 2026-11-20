Futuro Bastoni, l’Inter non chiude all’addio estivo: le pretendenti dall’estero e la posizione del club nerazzurro

Un’indiscrezione di mercato destinata a far discutere agita l’ambiente nerazzurro in vista della prossima estate. Il futuro di Alessandro Bastoni, potrebbe infatti proseguire lontano da Milano. A lanciare lo scenario è il giornalista Pasquale Guarro, secondo cui la scorsa settimana sarebbe andato in scena un vertice interlocutorio tra i vertici dirigenziali del club meneghino e l’entourage del calciatore per fare chiarezza sulle strategie future.

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Il vertice con la dirigenza e la situazione contrattuale

Legato all’Inter dall’estate del 2017, il centrale lombardo classe 1999 ha un contratto attualmente valido fino al 30 giugno 2028. Tuttavia, stando a quanto ricostruito, nel corso dell’ultimo faccia a faccia non sarebbe stato affrontato alcun discorso legato a un eventuale prolungamento dell’accordo.

Al contrario, la linea emersa dal summit tra gli agenti del giocatore e i rappresentanti della società nerazzurra appare chiara: qualora arrivasse sul tavolo una proposta economica considerata davvero vantaggiosa per tutte le parti in causa, l’ipotesi di una separazione verrebbe presa seriamente in considerazione.

La strategia dell’Inter e il pressing di Barcellona e Chelsea

La dirigenza interista sembrerebbe infatti orientata a programmare una cessione eccellente al termine dell’attuale stagione per finanziare le prossime manovre di mercato, e il profilo di Bastoni figura in cima alla lista dei maggiori indiziati.

Sulle tracce del difensore azzurro, già corteggiato ripetutamente all’estero nelle precedenti finestre di trasferimento, si muovono soprattutto due big del calcio europeo:

Barcellona : il club blaugrana è la società che nei mesi scorsi ha effettuato i sondaggi più approfonditi, manifestando l’interesse più concreto.

: il club blaugrana è la società che nei mesi scorsi ha effettuato i sondaggi più approfonditi, manifestando l’interesse più concreto. Chelsea: nelle ultime settimane diverse indiscrezioni hanno segnalato un forte ritorno di fiamma anche da parte dei Blues, pronti a inserirsi nella corsa.

Dal canto suo, pur nutrendo un legame profondo con i colori nerazzurri e con l’ambiente milanese, Bastoni non chiuderebbe affatto le porte a una nuova avventura professionale oltreconfine qualora si concretizzasse un’opportunità sportiva ed economica di primo piano.