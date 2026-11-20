Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Le sue parole

Alla vigilia di Como-Cagliari, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, l’allenatore lariano Cesc Fàbregas ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro i rossoblù di Fabio Pisacane, reduci dal successo contro il Frosinone: «Speriamo vada bene domani. Ci sono i dati che dicono che stile di gioco hanno. Sono una squadra che difende molto bene, giocatori vicini tra loro e non lasciano linee per giocare. Mendy ha fatto gol in Nazionale. Ci sono giocatori di grandissima qualità, poi giocano in un modo difficile e hanno una grande idea di quanto vogliano fare oltre che attaccare forte».

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Infortunio Kean e il punto sugli indisponibili del Como

Il tecnico del Como ha poi fornito aggiornamenti importanti sulle condizioni fisiche di Moise Kean, confermando uno stop prolungato dopo il grande spavento degli ultimi giorni: «Lui sta bene, è più tranquillo. Abbiamo fatto il trattamento di 2-3 settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fessura si sia chiusa di più. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo, è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata l’ambulanza a prenderlo, pensavamo fosse qualcosa di serio. C’è qualcosa in più, starà fuori qualche mese, non settimane. Ma vogliamo chiudere la situazione definitivamente. Adesso dobbiamo stargli vicino. È alla gamba destra, non è la stessa che gli faceva male l’anno scorso. Dagli esami sapevano che ci fosse qualcosa a sinistra prima. È un problema osseo».

Sui possibili recuperi di Diao, Addai e Chalobah, Fàbregas ha aggiunto: «No, solo Chalobah. Speriamo per Assane e Addai con la Juventus».

Il ko con l’Inter e il chiarimento sull’incidente di Sanchez

Archiviata la sconfitta contro l’Inter, l’allenatore spagnolo invita alla calma sul percorso di crescita della squadra: «Preoccupato è una parola pesante. Questo non è un giorno, ma una maratona. Vogliamo essere riconosciuti e stabili, per tanti anni. Speriamo un giorno di essere alla pari con l’Inter per vincere. Noi non siamo andati bene. Quando Perrone perde 4 palloni qualcosa non va, anche Nico Paz all’inizio. Abbiamo iniziato a innervosirci, ma ci sta. L’Inter però brava, era forte».

Infine, un chiarimento sull’incidente stradale che ha coinvolto l’auto di Sanchez: «Era la sua macchina, ma non era lui alla guida. Un suo amico. Lui era a casa con la sua famiglia».