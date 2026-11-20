Il tecnico del Parma, Alberto Gilardino: «Affrontare le squadre di Gasperini non è mai semplice. La Roma riesce a occupare bene gli spazi e a non concedere riferimenti». Le parole

Riparte con un ostacolo impegnativo il cammino in Serie A del Parma di Alberto Gilardino. Sabato, nell’anticipo del Tardini, i gialloblù affrontano una Roma in piena corsa per trascorrere almeno una notte da capolista solitaria. Reduci dal ko contro il Bologna, che ha interrotto quanto di buono mostrato nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, i ducali navigano a quota 8 punti, a una sola lunghezza dal Monza che apre la zona retrocessione. Alla vigilia dell’incontro, Gilardino ha introdotto così il confronto con i giallorossi.

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PAROLE – «Affrontare le squadre di Gasperini non è mai semplice. La Roma riesce a occupare bene gli spazi e a non concedere riferimenti, portando tanti uomini vicino al pallone. Nella fase offensiva può contare su diverse soluzioni, soprattutto grazie alla presenza di Soulé, Dybala e Castro, che hanno le caratteristiche per creare difficoltà agli avversari. Dovremo affrontare la partita con grande attenzione difensiva, cercando allo stesso tempo di sfruttare le occasioni che avremo»

MOMENTO SQUADRA – «I giocatori rientrati dalle nazionali stanno bene. Ndiaye non sarà disponibile per squalifica, mentre Romero sta facendo progressi nel recupero. Spero che dalla prossima settimana possa tornare a svolgere lavoro individuale, anche se attualmente non può ancora effettuare contrasti. Bernabé invece è in buone condizioni, ha lavorato regolarmente durante la settimana e sarà a disposizione. Valuterò se farlo partire titolare oppure utilizzarlo a gara in corso»

SUI SINGOLI – «Avere calciatori capaci di ricoprire più posizioni è sicuramente un vantaggio. Cremaschi può giocare sulla fascia, da interno di centrocampo oppure più avanti sulla trequarti. Considero molto importante questa sua versatilità. In nazionale ha trovato spazio e anche il gol, mentre per la partita contro la Roma dovrò scegliere tra lui e Britschgi»



