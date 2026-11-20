Gerry Cardinale incontra la dirigenza a Casa Milan per pianificare il calciomercato di gennaio: priorità al rinnovo di Rabiot

In casa Milan sono ufficialmente iniziate le manovre in vista del calciomercato di gennaio. Nel pomeriggio di oggi il proprietario rossonero Gerry Cardinale si è riunito in sede con l’amministratore delegato Calvelli, Gardiner, Estevao e l’area scouting per pianificare le prossime strategie, prima di proseguire domani il confronto diretto a Milanello. Sul tavolo della dirigenza, però, c’è una priorità assoluta che precede qualsiasi nuovo innesto: il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot. Lo riporta Sky.

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Perché il rinnovo di Rabiot è fondamentale per il progetto Milan

Blindare il centrocampista francese rappresenta una mossa vitale per la competitività del Milan, sia sul piano tecnico che economico. Sul mercato sarebbe infatti quasi impossibile sostituire a costi sostenibili un profilo capace di unire leadership internazionale, carisma nello spogliatoio e un impatto così determinante in entrambe le fasi di gioco.

A dimostrarlo sono i numeri straordinari raccolti finora da Rabiot in questa Serie A. Nelle prime 9 presenze (7 da titolare, per un totale di 666 minuti e 74 di media a partita, con due inserimenti nella Squadra della settimana), il francese ha già firmato 5 gol — tutti dall’interno dell’area di rigore (5 su 8 tiri, 4 di sinistro e 1 di destro), con una media di una rete ogni 133 minuti e una percentuale realizzativa del 42% a fronte di 1,46 Expected Goals — oltre a servire 4 assist (con 3 grandi occasioni create e 1 passaggio chiave a gara).

Motore atletico e pulizia tecnica: i dati del centrocampista

Il valore insostituibile di Rabiot emerge però soprattutto nella capacità di garantire equilibrio e strappi fisici che pochi centrocampisti in Europa possiedono. I dati atletici certificano un dominio costante: 10,7 chilometri percorsi ogni 90 minuti, 13 sprint a incontro e una punta di velocità massima di 35,6 km/h.

A questo strapotere fisico si abbina una lucidità tecnica fondamentale nella costruzione della manovra, testimoniata dall’87% di precisione nei passaggi (40,1 riusciti a gara, che salgono al 95% nella propria metà campo e all’82% in quella avversaria), oltre a 2,9 palloni recuperati a partita e al 57% di duelli vinti (63% nei contrasti aerei). Numeri da top player assoluto che spiegano perché per Cardinale e la dirigenza rossonera il vero primo grande colpo passi proprio dalla firma del francese.