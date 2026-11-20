Real Madrid, respinte le sirene dalla Premier League: Brahim Díaz rinnova fino al 2031 con clausola da pazzi! I dettagli

Il Real Madrid prosegue senza sosta nella propria strategia di consolidamento tecnico a lungo termine, assicurandosi la permanenza di un altro elemento prezioso dello scacchiere offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club blanco avrebbe infatti definito in ogni dettaglio il rinnovo contrattuale di Brahim Díaz. Il nuovo accordo legherà il calciatore alla società madrilena fino a giugno 2031, garantendo così la sua permanenza al Santiago Bernabéu per altre cinque stagioni.

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La firma anticipata e la clausola da un miliardo

Stando a quanto ricostruito dal giornalista Marcos Benito durante la trasmissione El Chiringuito, la firma sul nuovo contratto sarebbe già stata apposta circa due settimane fa, sebbene manchi ancora il comunicato ufficiale del Real Madrid, la cui pubblicazione è tuttavia attesa nel corso della prossima settimana.

A testimoniare la centralità riconosciuta al giocatore nel progetto tecnico c’è anche l’inserimento di una clausola rescissoria astronomica fissata a 1.000 milioni di euro, cifra ormai standard per i gioielli blindati dalla dirigenza spagnola.

Adeguamento dell’ingaggio e sirene inglesi respinte

L’intesa raggiunta prevede inoltre un significativo ritocco verso l’alto dello stipendio per l’ex giocatore del Milan, che andrà così a posizionarsi nella fascia medio-alta della scala salariale della prima squadra: un riconoscimento tangibile del peso specifico acquisito all’interno dello spogliatoio.

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La fumata bianca permette inoltre al Real Madrid di respingere definitivamente gli assalti provenienti dall’Inghilterra. Nel corso della scorsa finestra estiva di calciomercato, infatti, diverse società di prima fascia della Premier League avevano manifestato un concreto interesse per strappare il nazionale marocchino alla Liga, trovando però la ferma volontà del giocatore e del club di proseguire insieme.

Con l’imminente annuncio ufficiale, Brahim Díaz entrerà così a far parte del più ampio piano di prolungamenti varato dalla dirigenza madridista per tutelare il patrimonio tecnico della rosa negli anni a venire.