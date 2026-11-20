Presidenza FIFA, la CONMEBOL ha espresso tutto il suo sostegno a Gianni Infantino in vista delle elezioni in Marocco

La corsa verso la prossima presidenza della FIFA entra sempre più nel vivo e registra una presa di posizione netta da parte del calcio sudamericano. Riunitosi a Barranquilla alla vigilia della finale di CONMEBOL Sudamericana, il Consiglio della confederazione continentale ha infatti deciso di rinnovare all’unanimità il proprio appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino, attuale numero uno dell’organismo calcistico mondiale. Una scelta compatta, condivisa da tutte e dieci le federazioni nazionali affiliate alla CONMEBOL, che consolida ulteriormente la posizione del dirigente svizzero in vista dell’appuntamento elettorale fissato per il prossimo marzo in Marocco.

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La continuità dopo il Paraguay e la posizione del Brasile

La deliberazione assunta in Colombia non rappresenta un fulmine a ciel sereno, bensì la naturale prosecuzione di un percorso politico già tracciato da tempo. Il blocco sudamericano aveva infatti manifestato il proprio sostegno a Infantino già nel maggio 2025, in occasione del Congresso FIFA ospitato dal Paraguay, mantenendo da allora una linea coerente e priva di ripensamenti. Per il presidente svizzero, alla guida della federazione internazionale dal 2016, si tratta di un segnale di stabilità tutt’altro che scontato: negli ultimi mesi non erano mancati confronti accesi sulle iniziative commerciali promosse dalla FIFA, accompagnati da alcune riserve sollevate dalla Federcalcio brasiliana. Nonostante questi passaggi dialettici, l’orientamento complessivo della CONMEBOL non ha subito scossoni, confermando la volontà di puntare ancora sulla continuità amministrativa.

Il comunicato ufficiale della CONMEBOL su Gianni Infantino

A formalizzare la decisione presa a Barranquilla è stata una nota ufficiale diffusa direttamente dal massimo organismo del calcio sudamericano, che ha voluto ribadire la piena fiducia nei confronti dell’operato svolto dal dirigente elvetico alla guida del movimento globale. Di seguito il testo integrale del comunicato della CONMEBOL: «Il Consiglio CONMEBOL, riunitosi a Barranquilla alla vigilia della finale CONMEBOL Sudamericana, ha ratificato all’unanimità il suo forte sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. Infantino si ricandiderà al Congresso dell’istituzione, previsto per il prossimo marzo in Marocco. Il sostegno della CONMEBOL, già espresso al Congresso FIFA tenutosi in Paraguay nel maggio 2025, è rimasto invariato nel corso dei mesi, a riconoscimento della leadership di Infantino e dei cambiamenti positivi che il calcio mondiale ha registrato negli ultimi anni».