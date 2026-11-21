Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato così del futuro di Jamal Musiala dopo il suo rientro in campo contro il Colonia

Il ritorno in campo di Jamal Musiala nel pareggio per 1-1 di Bundesliga contro il Colonia avrebbe dovuto portare soltanto sollievo in casa Bayern Monaco, ma le dichiarazioni arrivate nel post-partita hanno riaperto con forza il dibattito sul futuro del numero 10. Karl-Heinz Rummenigge, membro del consiglio di sorveglianza del club bavarese, ha infatti espresso pubblicamente forti perplessità sulla reale possibilità che il talento tedesco riesca a tornare ai livelli straordinari mostrati prima dei recenti problemi di salute.

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I problemi neurologici e i dubbi sul ritorno ai massimi livelli

Il fantasista era rimasto lontano dai terreni di gioco per circa due mesi dopo aver accusato, la scorsa estate, due preoccupanti episodi di collasso sia in allenamento sia in partita, in occasione della sfida di Telekom Cup contro il Lipsia disputata lo scorso 15 agosto all’Allianz Arena. Gli accertamenti medici avevano evidenziato una disfunzione neurologica accompagnata da brevi episodi di assenza, un quadro clinico delicato che ha inevitabilmente condizionato il suo percorso di recupero e alimentato seri interrogativi sulle sue prospettive agonistiche.

Interpellato sulle perplessità già manifestate in precedenza da Uli Hoeneß riguardo al completo ristabilimento del calciatore, Rummenigge non ha nascosto il proprio pessimismo: «È assolutamente possibile, non è da escludere. Purtroppo si può supporre che sarà difficile tornare al livello che aveva mostrato molto spesso in questi anni».

Il nodo contratto da oltre 25 milioni e lo scenario di mercato

Le preoccupazioni della dirigenza del Bayern Monaco si intrecciano inevitabilmente anche con gli aspetti economici e contrattuali. Nel febbraio 2025 Musiala aveva infatti firmato un ricco rinnovo di contratto con scadenza fissata al 2030, un accordo che secondo le indiscrezioni gli garantisce uno stipendio superiore ai 25 milioni di euro a stagione. Una cifra molto impegnativa che il club bavarese potrebbe dover ridiscutere qualora il giocatore non dovesse riuscire a ritrovare pienamente la propria condizione migliore: «Bisognerà parlare con la famiglia, con il giocatore e soprattutto con l’agenzia, perché queste cifre, mi dispiace dirlo, non sarebbero più sostenibili».

Nonostante la complessità della situazione tecnica e finanziaria, Rummenigge ha infine escluso, almeno per il momento, l’ipotesi di una cessione sul calciomercato, evidenziando come manchino i presupposti sia per una partenza volontaria sia per un eventuale acquisto da parte di altri club: «Non riesco a immaginare che Jamal voglia lasciare il club, né che un’altra squadra possa acquistarlo in queste condizioni».