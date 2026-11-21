Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, ha commentato così il momento degli azzurri e la situazione relativa a Kevin De Bruyne

Fernando Llorente torna a Napoli in occasione di Padelness e Sport, la manifestazione ospitata alla Mostra d’Oltremare che riunisce numerosi ex protagonisti del calcio italiano. Archiviata la carriera da calciatore, l’ex centravanti spagnolo si divide oggi tra la famiglia, il ruolo di analista di Champions League per Prime Video e gli incarichi da ambasciatore FIFA e UEFA, coltivando una grande passione per il padel: «Gioco da quattro anni, dopo aver smesso di giocare a calcio. Soprattutto mi diverto». Al torneo scende in campo accanto ad altri volti noti come Marco Borriello, Luca Toni, Cristian Maggio ed Emanuele Calaiò.

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Il rimpianto del Maradona vuoto e i consigli per il futuro di Kevin De Bruyne

Il ritorno in città riaccende inevitabilmente i ricordi della sua parentesi in maglia azzurra, segnata dalle restrizioni dell’emergenza sanitaria e dagli spalti deserti: «A Napoli il tifo è importantissimo, i tifosi ti aiutano tantissimo. Giocare senza di loro era molto strano e anche brutto».

Da grande ex, Llorente continua a seguire da vicino le vicende del Napoli e si sofferma sul futuro di Kevin De Bruyne, al centro del dibattito tecnico insieme a Vergara per le difficoltà incontrate nella gestione di Massimiliano Allegri nonostante le buone prestazioni offerte con le rispettive nazionali: «Bisognerebbe conoscere le sue condizioni fisiche e capire quanta voglia abbia ancora di continuare a dare il meglio. Uno che ha fatto quello che ha fatto lui può avere ancora voglia di restare protagonista e raggiungere grandi obiettivi. Dipende da come si sente e da quello che desidera. Sarà lui a scegliere». Secondo l’ex attaccante, per un giocatore con il suo percorso è fondamentale valutare con lucidità quanto desideri ancora competere ai massimi livelli e come risponda il proprio corpo.

Il momento di Napoli e Juventus e l’allarme per la Nazionale italiana

Spazio poi a un’analisi sulle difficoltà attraversate da Napoli e Juventus, due club a cui Llorente è rimasto legato e dove conosce bene il peso delle aspettative: «È un momento difficile, soprattutto per la Juventus, da cui ci si aspetta tanto. È un club importantissimo, abituato a vincere. Quando giocavo io ho conquistato due scudetti della serie di nove titoli consecutivi. Anche il Napoli arriva da anni straordinari, con gli ultimi due scudetti. Ma non è facile continuare a vincere sempre. Alcuni giocatori disputano tantissime partite da anni e mantenere certi rendimenti non è semplice».

Infine, una battuta sul delicato momento dell’Italia, reduce da risultati deludenti nelle competizioni internazionali: «Non può succedere che un Paese come l’Italia resti fuori da tre Mondiali consecutivi», osserva Llorente, augurandosi che Roberto Mancini riesca a trovare le soluzioni necessarie per rilanciare gli Azzurri. Intervista a Il Mattino.