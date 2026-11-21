Roma, il CEO Galantic a Trigoria ha mandato questo messaggio ai tifosi: «L’impegno dei Friedkin è massimo, faremo una grande squadra!»

La Roma guarda al futuro con ambizione, puntando a crescere, consolidare basi societarie sempre più solide e tornare stabilmente a competere per traguardi di primo piano. È questa la linea tracciata da John Galantic nel corso del brindisi organizzato giovedì presso il centro sportivo di Trigoria insieme ai dipendenti del club. Il nuovo CEO giallorosso ha scelto infatti di incontrare personalmente il gruppo che lavora quotidianamente all’interno della struttura per presentarsi, conoscere da vicino tutte le componenti operative della società e condividere un momento conviviale di buon lavoro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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Il messaggio di John Galantic ai dipendenti e l’impegno dei Friedkin

Più che una semplice formalità istituzionale, l’appuntamento di Trigoria ha rappresentato un primo momento concreto di confronto interno e un’occasione importante per ribadire con chiarezza le intenzioni della proprietà. Rivolgendosi al personale del centro sportivo, Galantic ha voluto sottolineare la totale dedizione dei Friedkin e la ferma volontà della famiglia americana di continuare a investire con convinzione nel progetto della Roma, con l’obiettivo dichiarato di costruire una squadra altamente competitiva e capace di lottare per vincere.

«L’impegno dei Friedkin è massimo, faremo una grande Roma», è il concetto chiave consegnato dal dirigente ai dipendenti giallorossi. Parole nette e incoraggianti, pensate per trasmettere fiducia, compattare l’ambiente e rafforzare il senso di appartenenza di chi lavora dietro le quinte del club, in una fase particolarmente importante e strategica per il futuro della società capitolina.

Visita speciale a Trigoria: Bebe Vio incontra Gasperini e i giocatori

La giornata di giovedì a Trigoria è stata arricchita anche da una presenza d’eccezione. Il centro sportivo della Roma ha infatti ospitato Bebe Vio, impegnata in una serie di test atletici svolti proprio all’interno delle strutture giallorosse. Oltre all’attività fisica programmata, la campionessa paralimpica ha avuto l’opportunità di salutare e incontrare da vicino i giocatori della prima squadra e l’allenatore Gasperini. Un doppio appuntamento che ha scandito una giornata particolarmente significativa in casa Roma, all’insegna della programmazione societaria, della vicinanza della proprietà e dello spirito sportivo.