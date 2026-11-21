Secondo The Sun gli azzurri hanno messo nel mirino il centrocampista, che non dovrebbe rinnovare: sul giocatore anche Milan e Juventus, l’ingaggio è l’ostacolo principale

Il Napoli guarda già alla prossima estate e valuta un’occasione a parametro zero per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dal The Sun, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Mateo Kovačić, centrocampista croato del Manchester City con contratto in scadenza il 30 giugno 2027.

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Un ritorno in Serie A?

Il classe 1994, che non dovrebbe rinnovare con i Citizens, starebbe valutando un possibile ritorno in Italia, dove ha già giocato con l’Inter dal 2013 al 2015. Il giocatore, cresciuto nella Dinamo Zagabria e passato poi da Real Madrid e Chelsea prima di approdare in Inghilterra nel 2023, ha vinto numerosi trofei con le sue squadre. Alle sue spalle c’è però una stagione di spazio limitato: in questa annata le presenze sono soltanto sette. Sul giocatore ci sono anche Milan e Juventus, mentre l’ostacolo principale sarebbe il suo elevato ingaggio.

Un mercato di centrocampo in movimento

L’interesse per Kovačić si inserisce nel quadro dei possibili cambiamenti nella mediana azzurra. Nella prossima estate si potrebbero aprire diversi scenari: dal futuro di Kevin De Bruyne, fantasista belga già al centro di indiscrezioni su una partenza anticipata, a quello di Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese in scadenza, senza dimenticare le valutazioni sui rinnovi di Stanislav Lobotka, regista slovacco, e Scott McTominay, mediano scozzese.

Esperienza senza costo del cartellino

In quest’ottica, il croato rappresenterebbe un’opportunità per aggiungere esperienza, qualità e personalità senza sostenere il costo del cartellino, anche se il Napoli dovrebbe fare i conti con le richieste economiche del giocatore e con la concorrenza delle altre big italiane. Alcune ricostruzioni, comunque, indicano il club partenopeo come particolarmente vigile sui giocatori svincolati di lusso, sulla scia dell’operazione De Bruyne di un anno fa.

Cosa succede ora

Per il momento non risultano trattative concrete, ma l’idea resta sul tavolo: il club di Massimiliano Allegri, allenatore toscano degli azzurri, vuole rifondare un centrocampo che ha deluso in questo avvio di stagione, e Kovačić potrebbe diventare un tassello di un progetto più ampio.