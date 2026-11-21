Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter

Archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali, l’Atalanta si prepara a un banco di prova ad altissimo coefficiente di difficoltà: contro i bergamaschi arriva infatti l’Inter guidata da Cristian Chivu. Per la formazione allenata da Maurizio Sarri, fin qui protagonista di un avvio di Serie A al di sotto delle aspettative e ferma a quota 14 punti in dodicesima posizione, il confronto con i nerazzurri rappresenta un crocevia fondamentale. L’obiettivo della Dea è dare subito slancio al successo conquistato contro il Monza prima dello stop, risultato che ha finalmente spezzato un digiuno di vittorie durato sei giornate. Presentatosi davanti ai cronisti alla vigilia del match, il tecnico toscano ha analizzato lo stato di forma della rosa e le scelte tattiche per la gara.

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Emergenza infortuni e nazionali: il punto su Bellanova, Raspadori e Kessié

La sosta ha permesso allo staff medico di svuotare parzialmente l’infermeria, restituendo a Sarri pedine preziose, pur con diversi gradi di autonomia atletica nelle gambe. L’allenatore dell’Atalanta ha tracciato un quadro dettagliato della situazione fisica dei singoli, soffermandosi anche sui rientri dalle rispettive selezioni: «Alcuni giocatori hanno recuperato dagli infortuni, ma devono ritrovare la condizione per poter disputare una partita intera. Il più avanti mi sembra Bellanova, mentre Gaetano ha svolto il primo allenamento con la squadra soltanto ieri. Raspadori, invece, nel corso della settimana non si è sempre allenato con il gruppo, ma ha comunque svolto diverse sedute. Kessié è rientrato ieri mattina dopo una trasferta molto complicata in Africa, durante la quale ha avuto anche diversi problemi con i voli. In Nazionale ha giocato 70 minuti, mentre ieri ha svolto soltanto una parte dell’allenamento con noi. Piano piano stiamo recuperando tutti dal punto di vista clinico, ora dobbiamo ritrovare la condizione agonistica».

La strigliata a Ederson e la duttilità difensiva di Kolasinac

Nel corso dell’incontro con la stampa non è mancato un passaggio dedicato alla leadership nello spogliatoio e al rendimento del centrocampista brasiliano Ederson, chiamato a un salto di qualità concreto nelle prossime uscite: «Dal punto di vista personale, ti dico che la fascia di capitano non conta niente. In tutte le squadre ci sono giocatori senza fascia che riescono comunque a indirizzare lo spogliatoio. In generale, viene assegnata a chi ha più presenze, ma non parlo nello specifico di Ederson. Da lui mi aspetto di più dal punto di vista delle prestazioni: è un giocatore che ha molto più da dare rispetto a quanto dimostrato finora. Penso che ne sia consapevole. Ha trascorso la sosta lavorando molto e con grande applicazione. Spero che possa crescere e raggiungere il livello che ci aspettiamo da lui».

In chiusura, Sarri ha commentato anche l’opzione tattica legata a Kolasinac schierato al centro della retroguardia, esaltandone il carisma: «Se rimarrà in quel ruolo per tutta la stagione lo diranno il campo e le prestazioni dei ragazzi. Per noi è un giocatore importante, che può ricoprire più ruoli. Ha una bella personalità ed è una persona molto positiva. Il suo rientro è importante e ci dà molto, soprattutto dal punto di vista mentale. Poi, se giocherà più da terzino o da centrale, dipenderà da diversi fattori nel corso della stagione».