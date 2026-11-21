Davide Nicola presenta Juventus-Venezia, sfida della 12ª giornata di Serie A 2026/2027. Il tecnico arancioneroverde analizza i punti di forza dei bianconeri

Il Venezia si prepara a una sfida impegnativa contro la Juventus, in programma domenica 22 novembre alle ore 12:30. Alla vigilia della partita, il tecnico Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa per presentare l’incontro, soffermandosi sulle difficoltà della trasferta e sulle possibili soluzioni a disposizione della sua squadra.

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L’allenatore arancioneroverde ha sottolineato la qualità della formazione bianconera, ribadendo però la volontà del Venezia di affrontare la gara con personalità. Spazio anche alle condizioni di Andrea Adorante, al lavoro svolto durante la sosta per le nazionali e a un curioso siparietto legato all’uscita del videogioco GTA VI.

Juventus-Venezia, Nicola avverte i bianconeri: «Ci siamo anche noi»

La prima riflessione dell’allenatore riguarda proprio la Juventus, avversaria che ha dimostrato di sapersi adattare a differenti situazioni tattiche senza rinunciare alla propria identità.

SULLA JUVENTUS – «La Juve ha variato fino a qui, dimostrando di avere una propria identità. Sa quello che vuole fare e lo fa bene. Rispettando l’avversario, vogliamo far dire alla Juventus che ci siamo anche noi».

Parole che evidenziano l’approccio richiesto da Nicola ai suoi calciatori. Il Venezia dovrà rispettare le qualità tecniche e organizzative dei bianconeri, cercando allo stesso tempo di mettere in campo le proprie caratteristiche.

Venezia, Nicola sulle condizioni di Adorante: le ultime verso la Juventus

Un altro argomento importante riguarda Andrea Adorante, il cui percorso di recupero resta sotto osservazione. Il tecnico ha spiegato che l’attaccante ha lavorato con il gruppo, pur non essendo ancora completamente nelle condizioni desiderate.

SULLE CONDIZIONI DI ADORANTE – «Andrea ha lavorato con noi. In questi 12 giorni progressivamente si è aggiunto chi già lavorava con noi, mi sono dedicato a chi conoscevo meno in campo. Andrea è un professionista esemplare, vedremo perché gli manca qualcosina anche se ha lavorato in maniera importante».

La disponibilità dell’attaccante sarà dunque oggetto di valutazione. La sosta ha permesso all’allenatore di approfondire la conoscenza dei giocatori e di lavorare con maggiore attenzione su alcuni aspetti della preparazione.

Juventus-Venezia, Nicola studia nuove soluzioni sui calci piazzati

Tra gli elementi sui quali il Venezia sta cercando di migliorare figurano anche le situazioni da calcio piazzato. Nicola ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano per rendere la squadra più efficace e imprevedibile.

SUI CALCI PIAZZATI A FAVORE – «Sui calci piazzati a favore stiamo cercando di creare un modo di stare in campo che ci dia più soluzioni. Ho visto i ragazzi applicare già situazioni che ci piacciono, la dedizione con la quale ti dedichi a ciò che credi ti spinge a fare di più».

L’obiettivo è aumentare le possibilità offensive attraverso movimenti e schemi preparati durante gli allenamenti, un aspetto che potrebbe rivelarsi particolarmente importante contro una squadra del livello della Juventus.

Venezia, Nicola scherza su GTA VI: la risposta sui permessi dei giocatori

Non sono mancati momenti più leggeri durante la conferenza stampa. A Nicola è stato chiesto se qualche calciatore avesse domandato un permesso per dedicarsi a GTA VI, uno dei videogiochi più attesi.

La risposta dell’allenatore è stata ironica, ma accompagnata da una riflessione sull’importanza di mantenere un equilibrio tra gli impegni professionali e la vita privata.

SUI PERMESSI PER GIOCARE A GTA VI – «Nessuno li ha chiesti. Sarei più preoccupato se si preoccupassero dei giochi, alla mia età mi dedicavo ad altro… Ma nella loro vita privata possono fare ciò che vogliono, l’importante è fare tutto con buon senso e giusto e giusto peso. Poi se qualcuno rimanesse chiuso per giorni a giocare per giorni beh, mi dispiacerebbe per lui, ci sono tante altre cose da fare».

Una battuta che ha alleggerito il clima alla vigilia di un appuntamento importante. Il pensiero di Davide Nicola resta comunque rivolto alla partita contro la Juventus, nella quale il Venezia cercherà di mettere in pratica il lavoro svolto durante la pausa e dimostrare di poter competere anche contro una delle formazioni più attrezzate del campionato.