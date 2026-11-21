Moviola Lazio Lecce: gli episodi dubbi del match diretto da Marcenaro, valido per l’12ª giornata di Serie A 2026/27

Si è giocata la sfida della 12 giornata Lazio Lecce: ecco la moviola del match di Serie A diretta dall’arbitro Marcenaro. Ecco cosa è successo nella sfida:

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Primo tempo: mancano alcuni gialli, regolare il vantaggio di Noslin

L’avvio di gara vede subito una simulazione non sanzionata al 4′, quando Tijjani Noslin cade in area salentina senza alcun contatto. Due minuti più tardi arriva la prima svista: Jamil Siebert stende in ripartenza Andrea Pinamonti ma l’arbitro lascia proseguire dimenticando il giallo a fine azione e invertendo poi un corner in rimessa dal fondo.

Dubbi anche al 14′ su un intervento di Danilo Veiga ai danni di Kenneth Taylor e al 23′ per un sospetto tocco di mano di Lassana Coulibaly su cui Marcenaro lascia correre, graziando poi lo stesso Coulibaly al 33′ dopo un fallo a centrocampo. Regolare invece al 26′ il gol del vantaggio: Gustav Isaksen pennella un cross perfetto per l’incornata vincente di Noslin che batte Wladimiro Falcone La frazione si chiude al 46′ con un fuorigioco inesistente sbandierato ai danni dei biancocelesti.

Ripresa: dubbio Frattesi in area, annullato il poker a Gudmundsson

Al 50′ arriva finalmente il primo giallo per Siebert, ancora falloso su Pinamonti. L’episodio più contestato matura però al 67′: Davide Frattesi subisce un contatto in area del Lecce, ma Marcenaro fa proseguire e il VAR avalla la scelta in pochi secondi nonostante i forti dubbi.

Nessuna irregolarità invece sul raddoppio al 68′, nato dall’asse tra Romano Floriani Mussolini — esterno destro di corsa — e il tacco illuminante di Taylor per Noslin, né sul spalla a spalla al 70′ tra Diogo Leite e Konan N’Dri — attaccante rapido. Dopo l’ammonizione all’87’ per Luca Pellegrini e il tris regolare di Frattesi al 90′ con un pallonetto su Falcone, al 93′ viene giustamente annullato per un fuorigioco millimetrico il quarto gol firmato da Albert Gudmundsson