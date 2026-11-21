Calciomercato Cagliari, Francesco Camarda è il nuovo obiettivo per rinforzare l’attacco rossoblù. Il Milan potrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto e controriscatto
Il Cagliari guarda al futuro e studia un possibile colpo di mercato per rinforzare il reparto offensivo. Il nome finito nel mirino della società rossoblù è quello di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan, considerato uno dei giovani talenti più interessanti del calcio italiano.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club sardo starebbe valutando una particolare formula per arrivare al centravanti rossonero. Sullo sfondo, però, potrebbe svilupparsi anche un’altra operazione, con protagonista Paul Mendy, giovane attaccante del Cagliari che avrebbe attirato l’attenzione del Milan.
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Calciomercato Cagliari, Camarda nel mirino: la formula studiata dai rossoblù
L’idea del Cagliari sarebbe quella di portare Camarda in Sardegna attraverso un prestito con diritto di riscatto, accompagnato da un’opzione di controriscatto a favore del Milan.
Questa soluzione permetterebbe ai rossoblù di puntare sul giovane attaccante, mantenendo la possibilità di acquistarlo definitivamente.
Allo stesso tempo, il Milan conserverebbe uno strumento contrattuale per riportare il giocatore a Milano, qualora decidesse di esercitare il diritto di controriscatto.
Una formula che potrebbe facilitare il dialogo tra le società, anche se non risultano ancora definite le cifre dell’eventuale operazione.
Calciomercato Cagliari, il precedente Massolin-Inter: ecco le cifre dell’operazione
Il modello individuato dal Cagliari sarebbe quello utilizzato durante l’estate per l’arrivo di Yanis Massolin dall’Inter.
In quell’occasione, i rossoblù avevano ottenuto il calciatore in prestito, inserendo un diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro e un controriscatto a favore dei nerazzurri per una cifra superiore di 2 milioni.
L’Inter avrebbe dunque la possibilità di riacquistare Massolin per 9 milioni di euro.
Per Camarda potrebbe essere adottato lo stesso meccanismo, senza necessariamente riproporre le medesime condizioni economiche.
Calciomercato Cagliari, il Milan pensa a Mendy: possibile intreccio tra i due talenti
La novità più interessante riguarda però Paul Mendy, attaccante classe 2007 del Cagliari.
Il giovane rossoblù sarebbe seguito con attenzione dal Milan, che potrebbe provare a inserire nell’accordo per Camarda un’opzione d’acquisto sul calciatore senegalese.
Si tratterebbe quindi di due operazioni potenzialmente collegate, ma non necessariamente di uno scambio immediato tra i giocatori.
Il Cagliari potrebbe assicurarsi Camarda per potenziare il proprio attacco, mentre il Milan otterrebbe una possibilità futura di intervenire sul cartellino di Mendy.
Al momento si tratta di un’ipotesi di mercato, la cui realizzazione dipenderà dagli accordi tra le società. La pista resta comunque interessante per entrambe, soprattutto considerando la giovane età e le prospettive dei due attaccanti.