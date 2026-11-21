Pagelle Como Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Como Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27.
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COMO – Butez: 6,5 – Couto: 6 – Ramón: 7 – Kempf: 6 – Kaiki: 6 – Milla: 6 – Perrone: sv – Ricci: 6 – Lahdo: 6 – Liberali: 6 – Paz: 6 – Baturina: 6 – Valle: sv – Da Cunha: 7 – Smolcic: 6 – Douvikas: 5,5 – Allenatore Fabregas: 6,5
CAGLIARI – Caprile: 6,5 – Zé Pedro: 6 – Deiola: 6 – Kofler: 5,5 – Grandu: 6,5 – Adopo: 6+ – Romano: 5,5 – Fazzini: 5,5 – Obert: 5,5 – Maldini: 5 – Mendy: 6 – Sostituzioni: Massolin: 5,5 – Trepy: 5,5 – Rodriguez: 6 – Fadera: 6 – Nzola: 5,5