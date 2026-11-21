Tony D’Amico parla del momento dei giallorossi: «Una partenza di Kone? Difficile. Sul mercato di gennaio è prematuro parlarne. L’obiettivo è rinforzare la squadra»

A ridosso del calcio d’inizio del match contro il Parma, Tony D’Amico, direttore sportivo del club giallorosso, ha preso la parola ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del dirigente della Roma:

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PAROLE – «Mercato di gennaio? Fare nomi oggi è ovviamente prematuro. Vogliamo rinforzarci. Una partenza di Kone? Difficile»

MERCATO – «Il nostro obiettivo in qualsiasi sessione di mercato è quello di rinforzare la squadra. Penseremo a quali giocatori potrebbero rinforzarci a gennaio, che è un mercato di occasioni»

SOSTA NAZIONALE – «Dopo le pause c’è un po’ di preoccupazione, ma i ragazzi si sono allenati bene. Il mister ha scelto giocatori che erano qui, ne abbiamo ritrovati cinque giovedì mattina ma siamo fiduciosi di fare una buona partita»