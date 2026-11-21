Moviola Parma Roma: gli episodi dubbi del match diretto da Sozza, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27

Direzione ordinata e priva di particolari sbavature per Simone Sozza nella sfida tra Parma e Roma, chiusa sul netto punteggio di 1-5 in favore dei giallorossi. Il direttore di gara gestisce con personalità e buon metro disciplinare una partita ricca di reti ma sostanzialmente corretta, mantenendo sempre saldamente in mano il controllo del match senza dover affrontare episodi controversi nelle due aree di rigore.

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Primo tempo: metro coerente, fuorigioco e il giallo a Valeri

Nella prima frazione Sozza sceglie una linea arbitrale fluida, sanzionando con puntualità gli interventi più ruvidi ma evitando di spezzettare eccessivamente il gioco. Nei primi venti minuti ferma l’azione per le infrazioni di Sierro (11′) ed El Bilal Touré (21′) tra i ducali e di Cristante (17′) tra gli ospiti, intervenendo poi ancora sul centrocampista giallorosso al 25′ per un fallo tattico e punendo la trattenuta di Carboni al 26′. Preciso anche il lavoro degli assistenti sui tre fuorigioco rilevati ai danni della Roma nella prima mezz’ora, con Malen (13′), Lulli (20′) e un ulteriore scatto in anticipo al 31′ pizzicati oltre la linea.

Del tutto regolare al 39′ il gol dello 0-1 firmato da Donyell Malen, che attacca la profondità con i tempi giusti sul cross. L’unico cartellino giallo dell’intero incontro arriva al 44′, estratto con decisione all’indirizzo di Emanuele Valeri per un fallo. Congruo il singolo minuto di recupero concesso prima dell’intervallo.

Ripresa senza ombre: cinque reti regolari e recupero contenuto

Anche nel secondo tempo Sozza conserva la stessa uniformità di giudizio, fischiando la trattenuta di Koné al 50′ e l’intervento pericoloso di Mancini al 75′ senza necessità di ricorrere ai cartellini. Puntuale la segnalazione di offside contro il Parma al 51′. Sul fronte delle segnature non emergono dubbi: tanto il momentaneo 1-1 di Nesta Elphege al 54′ quanto l’allungo giallorosso firmato ancora da Malen (68′, 77′ e 90′) e Rodrigo Mora (71′) arrivano al termine di azioni pulite e prive di irregolarità. Sul risultato ormai acquisito, l’arbitro assegna appena 2 minuti di recupero, mandando tutti negli spogliatoi al 93′.