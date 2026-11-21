Lazio, parla Gattuso: «La squadra sta dimostrando tantissima mentalità, grande voglia e un forte senso di appartenenza». Le dichiarazioni

Nel post-partita di Lazio-Lecce, sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2026-2027, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha preso la parola ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni:

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MOMENTO GRUPPO – «Non abbiamo iniziato benissimo, eravamo un po’ appannati, ma poi la squadra ha fatto una buona prova. Il Lecce è un avversario scomodo che ti viene addosso, non è stato semplice, però sono orgoglioso per la mentalità e la determinazione mostrate. Già ieri avevo detto di non essere preoccupato perché li osservo durante la settimana: oggi sono partiti insieme Leite, Doekhi e Pedraza senza aver mai giocato assieme, ma ero sereno vedendo come si presentano in campo. C’è uno spirito forte e dobbiamo proseguire su questa strada. Sulle due fasce sviluppiamo calcio in modi diversi, Taylor ci porta qualità, ma il merito è soprattutto dei ragazzi che stanno mettendo in campo tanta mentalità e senso di appartenenza. Va dato merito a questo gruppo, sta compiendo qualcosa di straordinario».

SCELTE TATTICHE – «Rovella può aggiungere maggiore verticalità alla manovra e ci darà una mano importante. Adesso possiamo valutare anche il 4-2-3-1, vedremo in base alle situazioni. Dele-Bashiru? Meriterebbe più spazio, ma abbiamo tante soluzioni nella rosa. Ora Rovella ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo un’assenza lunghissima: è un elemento chiave per noi».

ERRORI E CRESCITA – «Qualche errore ci può stare, perché giochiamo a ritmi molto alti: a me preme soprattutto la mentalità, ed è quasi sorprendente vedere come stiamo reggendo questi ritmi. Sono soddisfatto, si cerca sempre di alzare l’asticella, ma con questa intensità qualche imprecisione tecnica è comprensibile. Non siamo stati costantemente precisi e possiamo crescere nella lettura dei momenti della partita».