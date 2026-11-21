Napoli-Torino, due problemi fisici condizionano il primo tempo della sfida valida per la 12ª giornata di Serie A. Antonio Vergara lascia il campo in lacrime dopo appena 10 minuti, il Torino perde Belghali

La sfida tra Napoli e Torino, valida per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027, si apre con due brutte notizie per gli allenatori Massimiliano Allegri e Ignazio Abate. Entrambe le squadre sono state infatti costrette a effettuare una sostituzione nel corso del primo tempo a causa di problemi fisici accusati dai rispettivi giocatori.

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Particolarmente preoccupante l’episodio che ha coinvolto Antonio Vergara, uscito dal terreno di gioco visibilmente provato, mentre poco dopo anche Belghali ha dovuto interrompere anticipatamente la propria partita.

Napoli-Torino, Vergara si ferma dopo 10 minuti: uscita in lacrime

Il primo episodio arriva appena al 10° minuto, quando Antonio Vergara accusa un fastidio muscolare alla coscia sinistra.

Il centrocampista del Napoli prova a valutare le proprie condizioni, ma il dolore non gli permette di proseguire regolarmente la gara. Inevitabile la sostituzione, con Massimiliano Allegri che decide di mandare in campo Kevin De Bruyne.

A colpire sono soprattutto le immagini del giocatore, che lascia il terreno di gioco in lacrime, visibilmente sconfortato nonostante i tentativi di rassicurarlo da parte dei compagni.

Infortunio Vergara, nuovo problema dopo lo stop di ottobre

Per Vergara, classe 2003, si tratta di un’altra battuta d’arresto in una stagione già condizionata dagli infortuni.

A ottobre il centrocampista aveva riportato una lesione distrattiva di medio grado al soleo destro durante gli impegni con la Nazionale, che lo aveva costretto a fermarsi.

Superato quel problema e tornato a disposizione, il giocatore deve ora fare i conti con un nuovo stop, questa volta alla coscia sinistra.

L’entità dell’infortunio non è ancora nota: saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire le sue condizioni e gli eventuali tempi di recupero.

Napoli-Torino, si ferma anche Belghali: Abate manda in campo Aboukhlal

Le cattive notizie non riguardano soltanto il Napoli. Nel corso della prima frazione, infatti, anche il Torino perde un giocatore per problemi fisici.

A fermarsi è Belghali, che era appena rientrato da un precedente infortunio. Il calciatore granata accusa un nuovo fastidio ed è costretto ad abbandonare il campo.

Il tecnico Ignazio Abate interviene immediatamente, inserendo Zakaria Aboukhlal al suo posto.

Anche in questo caso resta da verificare la natura del problema e se possa essere collegato al precedente stop.

Due cambi forzati che complicano i piani di Allegri e Abate già nel primo tempo. Per entrambi i giocatori saranno fondamentali le valutazioni mediche successive alla partita, necessarie per stabilire l’effettiva gravità degli infortuni.