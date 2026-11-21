Alberto Gilardino, allenatore del Parma, ha parlato così dopo la sconfitta per 5-1 contro la Roma

Al termine del pesante passivo interno incassato contro la Roma per 1-5, Alberto Gilardino ha analizzato la prestazione del suo Parma ai microfoni di DAZN. Prima di entrare nel merito tecnico dell’incontro, l’allenatore crociato ha raccontato il retroscena del lungo scambio avuto a bordo campo con Gian Piero Gasperini subito dopo il triplice fischio: «Il mister ha grandissima esperienza, mi ha fatto molto piacere rivederlo stasera. Mi ha detto un po’ quello che penso anch’io, comunque, che sono fortemente attaccato a questi principi, nel senso di credere in questi ragazzi, in questa squadra, di avere grande fiducia. Questo mi ha fatto molto piacere. Gli ho fatto un in bocca al lupo per il prosieguo del campionato e per la Coppa».

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L’analisi della gara: l’equilibrio iniziale e il crollo nella ripresa

Nonostante le proporzioni severe del punteggio finale, i ducali avevano tenuto testa ai giallorossi per oltre un’ora di gioco prima di cedere alla qualità degli avversari e alle proprie disattenzioni. Gilardino ha fotografato così l’umore dello spogliatoio e i motivi del crollo nella seconda parte della ripresa: «Sì, sono entrato negli spogliatoi a fine gara e il rumore della sconfitta è sempre particolare, soprattutto in una serata come questa. Perché giustamente, come hai detto tu, credo che per 65-68 minuti abbiamo disputato una grandissima partita. Poi magari, per chi non ha visto la gara, vedere un risultato così ampio è difficile da spiegare. Però la squadra è stata in campo, è stata aggressiva, ha difeso bene. Nel primo tempo abbiamo avuto anche diverse situazioni per andare in vantaggio. Poi purtroppo, con alcuni errori individuali, abbiamo compromesso la gara. Siamo un po’ usciti dalla partita per demeriti nostri e per la grandissima qualità che poi ha messo in campo la Roma, anche con le sostituzioni. Credo che questa sia un’analisi lucida. Dovrò andare a rivedere la gara. È normale che ci sia tantissimo da lavorare e da correggere, soprattutto sugli errori individuali e in alcune situazioni di squadra e di collettivo. Però mi porto a casa anche alcune cose positive che dobbiamo portarci dietro nelle prossime partite».

Gli applausi del Tardini e il percorso di crescita del Parma

A rendere meno amara la serata dello stadio Ennio Tardini è stata la risposta dei tifosi emiliani, che al termine dell’incontro hanno comunque applaudito la squadra accogliendo anche il gesto di scuse di Troilo per l’errore commesso. Un segnale di fiducia prezioso per Gilardino, giunto alla sua settima panchina alla guida del Parma: «Sì, testimonia il fatto che il pubblico di Parma, se noi diamo tutto in campo, lo vede, lo percepisce ed è quello che vogliamo trasmettere. C’è grande amarezza da parte dei ragazzi, delusione, sconforto dopo una sconfitta così sonora. Però, come ho detto, io da allenatore devo rimanere fiducioso, essere positivo, perché ribadisco che per 65-68 minuti, come hai detto giustamente tu, siamo stati squadra, abbiamo fatto veramente una grande gara contro una squadra fortissima. Abbiamo mantenuto l’intensità alta, siamo stati aggressivi. Questo arriva da questi due mesi di lavoro, perché subentrare non è mai semplice, soprattutto quando si deve cambiare il protocollo totale del lavoro, sia nella metodologia tecnico-tattica sia dal punto di vista fisico. Però i ragazzi sono incredibili sotto questo punto di vista, per l’approccio e la disponibilità. Quindi dobbiamo continuare a lavorare e metterci nelle condizioni, come ad esempio all’interno di questa gara, di non abbandonare un po’ la partita quando commettiamo degli errori individuali, perché contro queste grandi squadre vieni punito pesantemente. Dobbiamo mantenere sempre alta la fiducia all’interno delle gare».