Infortunio Doué, grande preoccupazione in casa PSG dopo quanto accaduto durante la sfida contro il Nizza. L’attaccante classe 2005 si ferma per un problema al ginocchio

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain e per Luis Enrique. Durante la sfida contro il Nizza, il club parigino ha perso per infortunio Désiré Doué, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 44° minuto a causa di un preoccupante problema al ginocchio.

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Un episodio che ha inevitabilmente segnato la partita, soprattutto considerando che il talento classe 2005 era stato uno dei grandi protagonisti della prima frazione. Proprio una sua rete, insieme a quella di Senny Mayulu, aveva permesso al PSG di chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-1.

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Infortunio Doué, cosa è successo durante PSG-Nizza: le immagini preoccupano

L’episodio si è verificato mentre Doué stava tentando un dribbling. Durante il movimento, il giocatore ha subito un’anomala torsione del ginocchio, accasciandosi immediatamente sul terreno di gioco.

Le immagini hanno suscitato forte preoccupazione, soprattutto per la reazione dell’attaccante francese, apparso subito molto dolorante.

Dopo l’intervento dello staff medico, il calciatore è stato costretto a lasciare il campo in barella e in lacrime, accompagnato dagli applausi dei compagni e degli avversari.

Infortunio Doué, Luis Enrique conferma: «Si tratta di un infortunio grave»

Al termine della partita, Luis Enrique è intervenuto sulle condizioni del proprio giocatore, senza nascondere la preoccupazione per quanto accaduto.

SULLE CONDIZIONI DI DOUÉ – «Bisognerà aspettare domani per conoscere con precisione la natura dell’infortunio. Quello che sappiamo è che si tratta di un infortunio grave, abbiamo visto le immagini. Fa parte della vita di un calciatore professionista: bisogna accettare che anche questi momenti rientrino nel percorso di una carriera».

Parole che confermano la serietà della situazione, pur senza fornire indicazioni definitive sulla natura del danno riportato dal calciatore.

Infortunio Doué, il PSG attende gli esami: possibili conseguenze per Luis Enrique

Il PSG dovrà adesso attendere gli accertamenti medici per comprendere l’effettiva entità dell’infortunio di Désiré Doué.

La dinamica dell’episodio desta particolare preoccupazione, ma non è ancora possibile stabilire se siano interessati i legamenti del ginocchio, né formulare previsioni attendibili sui tempi di recupero.

Per Luis Enrique, l’eventuale assenza prolungata del giovane attaccante rappresenterebbe un problema importante nella gestione del reparto offensivo.

Le prossime comunicazioni mediche saranno decisive per chiarire le condizioni del classe 2005 e capire quali conseguenze potrà avere questo infortunio sul prosieguo della stagione del Paris Saint-Germain.