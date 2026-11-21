Pagelle Napoli Torino: i voti e i giudizi ai protagonisti del match del Maradona, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Napoli Torino: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27.
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Il Napoli torna finalmente alla vittoria e supera il Torino per 1-0 nella dodicesima giornata di Serie A 2026/2027. A decidere l’incontro è Scott McTominay, protagonista di una splendida rete nella ripresa che permette a Massimiliano Allegri di ritrovare i tre punti dopo quasi un mese.
Napoli-Torino, primo tempo equilibrato: Mandragora colpisce la traversa
Gli azzurri partono forte, nonostante l’infortunio di Antonio Vergara dopo appena dieci minuti. Perri si rende protagonista di diversi interventi su Politano, McTominay e Hojlund.
Il Torino risponde nel finale della prima frazione con Rolando Mandragora, il cui potente sinistro dalla distanza si stampa sulla traversa.
Napoli-Torino, McTominay decide la partita al 73′
Nella ripresa i granata crescono, rendendosi pericolosi con Aboukhlal e Vlasic, ma il Napoli continua a spingere.
Al 73′ arriva l’episodio decisivo: Noa Lang recupera il pallone e serve McTominay, che lascia partire un destro preciso nell’angolino basso, battendo Perri.
Napoli-Torino, le prestazioni dei protagonisti
McTominay è il migliore in campo, mentre Lang risponde ai fischi del Maradona con l’assist decisivo. Nel Torino spiccano Perri, autore di numerose parate, e Ismajli, protagonista di importanti chiusure difensive.
Nel finale i granata cercano il pareggio, ma il Napoli resiste e conquista una vittoria fondamentale per rilanciarsi in campionato.
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 6, Rrahmani 6, Rafa Marin 5.5 (58′ Olivera 6); Politano 6 (82′ Favasuli sv), Anguissa 5.5, Gilmour 6.5, McTominay 7, Spinazzola 6 (58′ Lang 6.5); Vergara sv (13′ De Bruyne 6), Hojlund 5.5 (82′ Giovane sv). All. Allegri
TORINO (3-5-2): Perri 7; Coco 5.5, Ismajli 6.5 (72′ Comert sv), Comuzzo 6; Belghali 6 (40′ Aboukhlal 6), Gineitis 6 (68′ Casadei 5.5), Mandragora 6.5, Bragança 5.5 (46′ Vlasic 6), Cacciamani 6.5; Adams 5.5, Simeone 6 (72′ Zapata sv). All. Abate