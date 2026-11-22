La vittoria per 5-1 della Roma sul campo del Parma ha riscritto una serie di record per i giallorossi. Eccoi traguardi raggiunti

Il brillante avvio di campionato della Roma guidata da Gian Piero Gasperini non si riflette soltanto nell’entusiasmo della piazza, ma trova conferme straordinarie anche negli almanacchi del calcio italiano. Con le 36 reti messe a segno nelle prime dodici giornate della Serie A 2026/2027, la formazione giallorossa ha infatti abbattuto un primato statistico che resisteva da ben 76 anni. Nessuna squadra del massimo campionato riusciva a superare la soglia dei 35 gol dopo appena dodici turni dalla lontana stagione 1950/51, quando a tagliare questo traguardo furono contemporaneamente Inter e Milan, entrambe capaci di raggiungere quota 38 centri, e la Juventus, fermata a 37.

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Il confronto punti: miglior partenza giallorossa dal 2013/2014

L’impatto offensivo impresso dal tecnico di Grugliasco ha prodotto benefici immediati anche in termini di classifica. I 30 punti conquistati finora rappresentano infatti il miglior bottino raccolto dalla Roma dopo dodici turni negli ultimi tredici anni: per trovare un rendimento superiore bisogna risalire all’annata 2013/2014, quando la squadra allenata da Rudi Garcia viaggiava a quota 32.

Il dato attuale migliora ulteriormente i già ottimi 27 punti ottenuti dallo stesso Gasperini nella scorsa stagione 2025/2026 e stacca in modo netto tutte le partenze delle precedenti gestioni tecniche. Basti pensare al netto salto di qualità rispetto alla complicata annata 2024/2025, chiusa a questo punto del torneo con appena 13 punti sotto la gestione condivisa tra Daniele De Rossi e Ivan Juric. Il ruolino odierno supera ampiamente anche l’intero triennio di José Mourinho, che aveva raccolto 19 punti nel 2021/2022, 25 nel 2022/2023 e 18 nel 2023/2024, oltre alle due partenze targate Paulo Fonseca, fermo a 22 punti nel 2019/2020 e a 24 nel 2020/2021.

Donyell Malen nella storia della Roma: eguagliato Pedro Manfredini

Accanto ai primati collettivi brilla la straordinaria vena realizzativa di Donyell Malen. Grazie agli ultimi acuti in campionato, il centravanti olandese ha raggiunto la soglia delle 26 reti in Serie A nel solo 2026, entrando di diritto nella storia del club capitolino. Malen è diventato infatti appena il secondo calciatore della Roma capace di andare oltre i 25 gol nel massimo torneo nell’arco di un singolo anno solare: prima di lui, l’unico a riuscire in questa impresa era stato una leggenda giallorossa come Pedro Manfredini, autore anch’egli di 26 sigilli nel 1960. Un doppio traguardo che certifica la solidità del progetto romanista.