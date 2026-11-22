Il Flamengo è campione del Brasile, basta l’1-1 contro il Palmeiras per alzare al cielo il decimo titolo della storia

Il Flamengo scrive una nuova pagina gloriosa della propria storia laureandosi campione del Brasile per la decima volta. Il verdetto aritmetico arriva al termine di uno scontro diretto ad altissima tensione disputato a San Paolo, sul terreno del Nubank Parque, dove i rossoneri strappano un prezioso 1-1 in casa del Palmeiras. Dopo il vantaggio iniziale dei paulisti firmato da Arias, è una rete di Samuel Lino nella seconda frazione a ristabilire l’equilibrio e a scatenare la festa del popolo Rubro-Negro. Grazie a questo punto, la squadra carioca sale infatti a quota 80 punti in classifica, mantenendo sei lunghezze di margine sugli avversari, fermi a 74 e ormai tagliati fuori dalla corsa al vertice.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Primo tempo ad alta tensione: Arias sblocca la gara, traversa di Paquetá

L’importanza della posta in palio condiziona fin dalle prime battute l’andamento dell’incontro, caratterizzato da grande agonismo e notevole equilibrio tattico. A spezzare la fase di studio sono i padroni di casa del Palmeiras, abili a capitalizzare una sortita offensiva con un preciso colpo di testa di Arias che vale l’1-0.

Incassato il colpo, il Flamengo prende in mano le redini del gioco affidandosi a un fitto palleggio per scardinare la retroguardia avversaria. La miglior opportunità per rimettere subito in carreggiata il match capita sui piedi di Lucas Paquetá: la conclusione del centrocampista supera il portiere ma si infrange clamorosamente sulla traversa, negando agli ospiti il pareggio. Si va dunque al riposo con i paulisti avanti di una rete.

La firma di Samuel Lino su assist di Bruno Henrique consegna il trionfo ai Rubro-Negro

Al rientro dagli spogliatoi il copione tattico non cambia, con la formazione carioca costantemente proiettata in avanti nella gestione del possesso e il Palmeiras pronto a chiudere ogni varco per poi ripartire rapidamente in contropiede. Per buona parte della ripresa il Flamengo fatica a trovare varchi puliti negli ultimi sedici metri, ma la svolta decisiva nasce da una manovra corale di grande qualità: Bruno Henrique inventa il corridoio giusto per l’inserimento di Samuel Lino, freddo sotto porta nel battere l’estremo difensore e siglare l’1-1. È il gol che blinda matematicamente il primato e regala al club di Rio de Janeiro il decimo titolo nazionale della propria bacheca, coronando una cavalcata trionfale.