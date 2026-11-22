Leandro Paredes, grande spavento dopo la vittoria della Copa Sudamericana contro l’Atletico Mineiro. L’ex centrocampista di Roma e Juventus perde i sensi durante un’intervista televisiva

Dalla gioia incontenibile alla grande paura nel giro di pochi minuti. Leandro Paredes è stato protagonista di un episodio preoccupante dopo la conquista della Copa Sudamericana 2026 con il Boca Juniors, vittorioso per 2-0 contro l’Atletico Mineiro nella finale disputata a Barranquilla, in Colombia.

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Il centrocampista argentino, ex Roma e Juventus, ha accusato un malore mentre stava rilasciando un’intervista televisiva al termine dei festeggiamenti. Immediato l’intervento dello staff medico, con il giocatore successivamente trasportato in una clinica per accertamenti.

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Paredes sviene in diretta TV: cosa è successo dopo Boca Juniors-Atletico Mineiro

I primi segnali di difficoltà erano emersi già durante la partita. Al 58° minuto, infatti, Paredes aveva chiesto il cambio a causa di un malessere fisico, lasciando il posto a Tomás Belmonte.

Secondo le prime ricostruzioni, il problema sarebbe stato collegato alle elevate temperature di Barranquilla, superiori ai 35 gradi, e alla possibile disidratazione.

Nonostante le difficoltà, il capitano del Boca aveva partecipato ai festeggiamenti, alzando il trofeo insieme ai compagni.

Poco dopo, durante un’intervista a DSports, il centrocampista si è improvvisamente accasciato al suolo, perdendo i sensi davanti alle telecamere.

Paredes, le parole di Arruabarrena dopo il malore

A spiegare quanto accaduto è stato l’allenatore del Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, intervenuto in conferenza stampa.

SULLE CONDIZIONI DI PAREDES – «Aveva iniziato ad avvertire vertigini e un calo fisico già alla fine del primo tempo. Nell’intervallo sembrava essersi ripreso, ma dopo dieci minuti della ripresa faticava nei movimenti laterali ed è stato onesto nel chiedere il cambio. Al di là del fuoriclasse che è in campo, è un leader positivo che tira fuori il meglio da tutti».

Paredes rassicura tutti dalla clinica: il messaggio ai tifosi

Fortunatamente, Paredes si è ripreso rapidamente ed è stato accompagnato in una struttura sanitaria di Barranquilla per ulteriori controlli precauzionali.

A rassicurare definitivamente i tifosi è stato lo stesso calciatore, che ha pubblicato sui social una fotografia dalla clinica, ancora con la maglia del Boca Juniors.

IL MESSAGGIO DI PAREDES – «Sto bene; viva il Boca, oggi e sempre. Grazie a tutti per i messaggi: è stato solo un giramento di testa dovuto a tutto quel vorticare!».

Un grande spavento che non ha fortunatamente cancellato la gioia per un traguardo storico: il Boca Juniors è tornato a conquistare un trofeo internazionale dopo 18 anni, regalando ai propri tifosi una notte indimenticabile.