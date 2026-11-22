Juventus-Venezia, il direttore sportivo dei lagunari Filippo Antonelli presenta la sfida di Serie A ai microfoni di DAZN

Il Venezia si prepara ad affrontare la Juventus in una sfida importante per il proprio percorso in Serie A 2026/2027. Prima del calcio d’inizio, il direttore sportivo Filippo Antonelli è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulle aspettative della società e sugli aspetti che la formazione arancioneroverde dovrà mettere in campo contro i bianconeri.

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Il dirigente ha sottolineato soprattutto la necessità di mostrare coraggio, solidità e consapevolezza, elementi fondamentali per consolidare il progetto tecnico del club. Spazio anche a una riflessione sul rendimento offensivo e sulla situazione di Adams.

Juventus-Venezia, Antonelli chiede coraggio alla squadra

SULL’ATTEGGIAMENTO DEL VENEZIA E SU ADAMS – «Sicuramente vorrei vedere il coraggio nella squadra, dato dal lavoro settimanale. Questo deve darci la consapevolezza e la solidità, che va oltre il risultato. Riguarda il nostro progetto, che nasce per vederci protagonisti nella categoria. Adams? Oggi è importante migliorare come squadra, per migliorare la fase realizzativa. Ultimamente abbiamo segnato di più e sono fiducioso che qualche gol in più arriverà».

Venezia, Antonelli ribadisce gli obiettivi del progetto arancioneroverde

Le dichiarazioni del direttore sportivo evidenziano la volontà di costruire una squadra capace di competere con personalità, indipendentemente dal valore dell’avversario.

Per Antonelli, il risultato della singola partita non deve rappresentare l’unico parametro di valutazione. Il lavoro quotidiano e la crescita collettiva costituiscono infatti due aspetti centrali nel percorso intrapreso dalla società.

La sfida contro la Juventus rappresenta dunque un’occasione importante per verificare i progressi compiuti dalla formazione guidata da Davide Nicola.

Venezia, Antonelli fiducioso sui miglioramenti offensivi

Un altro tema affrontato riguarda la fase realizzativa, sulla quale il Venezia sta cercando di compiere ulteriori passi avanti.

Antonelli ha riconosciuto i recenti miglioramenti sotto porta, sottolineando come una maggiore efficacia offensiva debba nascere innanzitutto dalla crescita del collettivo.

Il riferimento ad Adams si inserisce proprio in questa valutazione: l’obiettivo non è concentrarsi esclusivamente sul rendimento individuale, ma creare le condizioni affinché tutta la squadra possa produrre più occasioni e segnare con maggiore continuità.

Contro la Juventus, il Venezia cercherà quindi di tradurre in campo il lavoro svolto durante la settimana, puntando su coraggio, organizzazione e concretezza per provare a ottenere un risultato positivo.