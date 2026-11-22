Infortunio Doué, arriva la diagnosi ufficiale del PSG dopo il problema al ginocchio riportato contro il Nizza. Rottura del legamento crociato anteriore destro per l’attaccante francese

Arriva la notizia che il Paris Saint-Germain temeva maggiormente. Désiré Doué ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la sfida di Ligue 1 contro il Nizza. A confermare la gravità dell’infortunio è stato lo stesso club parigino attraverso un comunicato ufficiale.

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Una tegola pesantissima per Luis Enrique, che perde uno dei protagonisti del proprio reparto offensivo. Il classe 2005 sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, con il rischio concreto di rimanere lontano dai campi per diversi mesi.

Infortunio Doué, il comunicato ufficiale del PSG: operazione entro novembre

Il PSG ha chiarito la situazione attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, confermando la diagnosi e la necessità dell’intervento.

IL COMUNICATO DEL PSG – «Dopo aver riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita di Ligue 1 disputata sabato contro il Nizza, Désiré Doué si sottoporrà a un intervento chirurgico entro la fine del mese».

Non sono stati ancora comunicati i tempi ufficiali di recupero, ma la gravità dell’infortunio mette inevitabilmente a rischio il resto della stagione del giocatore.

Infortunio Doué, dalle lacrime alla diagnosi: cosa è successo contro il Nizza

L’episodio si è verificato nel finale del primo tempo della partita contro il Nizza. Dopo aver realizzato la rete del momentaneo 2-1, Doué ha subito una torsione innaturale del ginocchio destro mentre tentava una giocata.

L’attaccante è crollato sul terreno di gioco, mostrando immediatamente forti segnali di dolore. Necessario l’intervento dello staff medico, che lo ha accompagnato fuori dal campo in barella e in lacrime.

Già nel post-partita Luis Enrique aveva espresso grande preoccupazione.

LUIS ENRIQUE SULLE CONDIZIONI DI DOUÉ – «Bisognerà aspettare domani per conoscere con precisione la natura dell’infortunio. Quello che sappiamo è che si tratta di un infortunio grave».

Gli esami successivi hanno confermato la serietà del problema.

PSG, Doué salta la Roma in Champions League: emergenza per Luis Enrique

L’infortunio rappresenta un’altra brutta notizia per il Paris Saint-Germain, già costretto a rinunciare a Khvicha Kvaratskhelia, anche lui fermato dalla rottura del legamento crociato.

Doué salterà la sfida di Champions League contro la Roma, in programma mercoledì 25 novembre al Parco dei Principi.

Per Luis Enrique sarà necessario individuare nuove soluzioni offensive, mentre il club attenderà l’esito dell’intervento e le successive valutazioni mediche per definire il percorso riabilitativo del talento francese.