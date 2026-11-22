Bruno Fernandes, il futuro al Manchester United resta incerto dopo lo stop alle trattative per il rinnovo. Il centrocampista portoghese parla apertamente della propria situazione contrattuale

Il futuro di Bruno Fernandes torna ad accendere il calciomercato europeo. Il centrocampista portoghese del Manchester United ha fatto chiarezza sulla propria situazione contrattuale, confermando che i colloqui per il rinnovo sono attualmente sospesi. Una notizia che potrebbe aprire scenari interessanti anche per Milan e Juventus, entrambe accostate al giocatore.

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L’ex centrocampista di Novara e Udinese è legato ai Red Devils da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, con un’opzione a favore della società inglese per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione.

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Bruno Fernandes, rinnovo bloccato con il Manchester United: le dichiarazioni

Il portoghese ha confermato che, almeno per il momento, non sono previsti nuovi sviluppi sul fronte contrattuale.

«Le trattative per il mio contratto sono ferme. Non stiamo negoziando ora».

Una posizione ribadita anche successivamente, quando il centrocampista ha spiegato di aver scelto personalmente di rinviare ogni discussione.

«Il club mi ha offerto il rinnovo ma ho deciso di aspettare e mettere tutto in stand-by, si pensa al campo».

Bruno Fernandes, Milan e Juventus osservano: il portoghese chiarisce il suo futuro

Le dichiarazioni del giocatore non rappresentano necessariamente un’apertura all’addio. Fernandes ha infatti ricordato di aver già respinto in passato opportunità economicamente importanti pur di rimanere al Manchester United.

«Se avessi voluto andarmene, potevo farlo la scorsa estate, due anni fa, tre anni fa… c’erano offerte importanti e potevo andare via a guadagnare molto di più. Ho sempre scelto io di rimanere.»

Il centrocampista ha poi assicurato che non intende creare tensioni con il club qualora dovessero cambiare i programmi societari.

«Se lo United non mi vorrà più, me ne andrò subito senza aspettare la fine del contratto. Non creerò mai problemi».

Bruno Fernandes, clausola da 60 milioni: quanto costa a Milan e Juventus

Sul fronte mercato, Milan e Juventus continuano a essere indicate tra le possibili pretendenti per il portoghese.

Secondo le indiscrezioni riportate, nel contratto di Fernandes sarebbe presente una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe un investimento significativo per entrambe le società italiane.

L’eventuale trasferimento dipenderebbe anche dalle decisioni del Manchester United, che dispone dell’opzione per estendere il contratto fino al 2028.

Per il momento, Bruno Fernandes non ha annunciato alcuna intenzione di lasciare Manchester, ma lo stop alle trattative per il rinnovo mantiene aperti diversi scenari in vista della prossima estate. Milan e Juventus osservano, in attesa di capire se potranno esserci le condizioni per un’operazione di alto livello.