Moviola Juventus Venezia, l’analisi degli episodi arbitrali della 12ª giornata di Serie A 2026/2027, sfida diretta da Alberto Ruben Arena

La Juventus affronta il Venezia nella sfida valida per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027. A dirigere l’incontro è l’arbitro Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Miniutti. Il quarto ufficiale è Davide Massa, mentre in sala VAR operano Davide Ghersini, assistito dall’AVAR Paolo Silvio Mazzoleni.

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Diversi gli episodi da analizzare, soprattutto per quanto riguarda la gestione disciplinare del primo tempo. Nella ripresa, invece, riflettori puntati sulle quattro reti bianconere e sul calcio di rigore assegnato alla formazione di Luciano Spalletti.

Moviola Juventus Venezia, primo tempo: McKennie e Zhegrova rischiano il giallo

3′ – MANCATA AMMONIZIONE PER MCKENNIE: intervento in scivolata di Weston McKennie su Haps. Il centrocampista statunitense tenta di raggiungere il pallone, ma colpisce l’avversario in ritardo. Arena non estrae il cartellino giallo, una decisione discutibile per l’entità dell’intervento.

18′ – FALLI SU KOLO MUANI: il centravanti della Juventus subisce diverse trattenute. Prima Moreno e successivamente Hainaut interrompono le sue iniziative, ma l’arbitro sceglie di non ricorrere alle ammonizioni.

26′ – ZHEGROVA RISCHIA IL CARTELLINO: controllo sbagliato del kosovaro, che tenta di recuperare il pallone e finisce per abbattere Kike Pérez. Anche in questa circostanza Arena mantiene il proprio metro disciplinare, evitando il giallo.

Moviola Juventus Venezia, tre gol bianconeri: il VAR controlla Cabal

52′ – GOL DI WOLTEMADE: la Juventus sblocca il risultato al termine di un’azione sviluppata sulla destra. Zhegrova serve Celik, che crossa per McKennie. Il pallone arriva a Nick Woltemade, bravo a concludere da distanza ravvicinata. Rete regolare.

59′ – RADDOPPIO DI KOOPMEINERS: ancora protagonista Woltemade, questa volta nelle vesti di assistman. Il tedesco serve Teun Koopmeiners, che conclude di sinistro e firma il 2-0. Nessuna irregolarità segnalata.

65′ – GOL DI CABAL E CONTROLLO VAR: Juan Cabal realizza il 3-0 con un colpo di testa su cross di Zhegrova. Il VAR verifica una possibile posizione di fuorigioco passivo di Woltemade, ma al termine del controllo la rete viene confermata.

Moviola Juventus Venezia, rigore su Kolo Muani: il francese firma il poker

69′ – CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS: Kolo Muani accelera sulla sinistra e penetra nell’area del Venezia. Halhal commette fallo sull’attaccante francese e Arena indica il dischetto.

71′ – GOL DI KOLO MUANI: il centravanti si incarica della battuta e supera Stankovic, spiazzandolo dagli undici metri. Il risultato diventa 4-0 per la Juventus.

Il bilancio della moviola di Juventus-Venezia evidenzia dunque alcune decisioni disciplinari discutibili nella prima frazione, mentre nella ripresa il VAR conferma la regolarità del gol di Cabal. Nessuna contestazione significativa emerge dagli episodi descritti in occasione delle altre reti bianconere.