Juventus-Venezia, Davide Nicola analizza la pesante sconfitta per 4-0 all’Allianz Stadium nella 12ª giornata di Serie A 2026/2027. Il tecnico arancioneroverde sottolinea i buoni primi 50 minuti della squadra

Il Venezia esce sconfitto dall’Allianz Stadium dopo il pesante 4-0 subito contro la Juventus di Luciano Spalletti. Una partita dai due volti per la formazione di Davide Nicola, capace di contenere i bianconeri nella prima frazione, prima di crollare sotto i colpi di Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani nella ripresa.

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Nonostante il risultato, l’allenatore arancioneroverde ha individuato alcuni aspetti positivi nella prestazione dei propri giocatori, sottolineando però la necessità di compiere un salto di qualità sul piano della mentalità e della gestione degli episodi.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, Nicola ha analizzato le difficoltà incontrate contro la Juventus, soffermandosi sulla crescita del gruppo e sugli errori da correggere per affrontare al meglio il prosieguo del campionato.

Juventus-Venezia, Nicola analizza la sconfitta: «Abbiamo fatto 50 minuti molto bene»

Il tecnico ha evidenziato come la squadra abbia interpretato correttamente la gara nella prima parte, riuscendo a limitare le iniziative offensive della Juventus senza rinunciare a proporsi in attacco. Il problema principale è emerso nella ripresa, quando alcuni errori hanno favorito la reazione bianconera.

SULLE SENSAZIONI DOPO LA SCONFITTA – «Direi che l’analisi è perfetta. Noi dobbiamo essere coscienti che oggi è una partita che serve per apprendere determinate dinamiche e rendersi definitivamente conto di come è questa Serie A, soprattutto quando affronti certe squadre. Il Venezia ha fatto i primi 50 minuti molto bene, da Venezia, con organizzazione, con la voglia di sapere cosa faceva l’avversario in modo da limitarlo, senza rinunciare a ribaltare il fronte offensivo. Poi basta che dai meno importanza a certe dinamiche, perdi qualche palla in più e con queste squadre paghi dazio. Sappiamo che queste cose non possiamo permettercele: laddove non riusciamo ad ottenere risultato, abbiamo la necessità di apprendere velocemente».

Venezia, Nicola chiede più concretezza: cosa è mancato contro la Juventus

Un altro aspetto evidenziato dall’allenatore riguarda la difficoltà nel trasformare le occasioni costruite in gol. Il Venezia ha avuto alcune opportunità per indirizzare diversamente la partita, ma non è riuscito a sfruttarle.

Nicola ha inoltre sottolineato la necessità di mantenere equilibrio e compattezza anche dopo aver subito una rete, evitando di esporsi eccessivamente alla ricerca immediata del pareggio.

SULLE OCCASIONI SPRECATE E SULLA REAZIONE DOPO IL 2-0 – «Al di là del fatto che non fa mai perdere con uno scarto più ampio, ma noi siamo ancora nella fase della squadra che deve essere cosciente che è la normalità venire in certi campi e poter prendere anche degli schiaffi. La cosa fondamentale è renderci conto del fatto che indubbiamente in alcuni momenti dobbiamo diventare più abili a tramutare in gol. E allo stesso puoi andare in svantaggio, ma devi avere la forza di rimanere in partita. Invece noi abbiamo ancora quella frenesia, se subiamo gol, di andarci a riprendere tutto e subito. Ma per farlo bisogna rimanere compatti, su queste cose abbiamo ancora bisogno di lavorare. Ma per 50 minuti il Venezia ha fatto vedere di cosa è capace. Questa partita ci deve insegnare tanto e ci deve dare la consapevolezza che, se facciamo determinate cose, possiamo essere competitivi».

Venezia, Nicola guarda avanti: la lezione della sconfitta contro la Juventus

La sconfitta dell’Allianz Stadium lascia dunque indicazioni contrastanti per il Venezia. Da una parte, i primi 50 minuti hanno dimostrato la capacità degli arancioneroverdi di competere contro un avversario di alto livello; dall’altra, il crollo nella ripresa ha evidenziato limiti ancora da superare.

Per Davide Nicola, la priorità sarà lavorare sulla solidità mentale, sulla concretezza offensiva e sulla capacità di reagire alle difficoltà, evitando che un episodio negativo comprometta l’intera prestazione.

Il tecnico chiede quindi alla squadra di trasformare il pesante 4-0 contro la Juventus in un’occasione di crescita, con l’obiettivo di acquisire maggiore consapevolezza e continuità nelle prossime giornate di Serie A.