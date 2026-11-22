Pagelle Atalanta Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Atalanta Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27.
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ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello 6; Bellanova 5.5 (88′ Bernasconi sv), Scalvini 4.5, Kolasinac 4.5, Zappacosta 6.5; Kessie 7, Ederson 5 (68′ Pasalic 6); Elmas 7 (68′ Rowe 6.5), De Ketelaere 7.5, Zalewski 7; Krstovic 6 (88′ Scamacca sv). All. Sarri
INTER (3-5-2): Martinez 6; Pavard 5.5, Bastoni 5, Carlos Augusto 5.5; Spence 5.5, Barella 7 (64′ Jones 5.5), Calhanoglu 6 (34′ Sucic 6.5), Mkhitaryan 6.5 (77′ Stankovic 6), Dimarco 6.5 (64′ Akanji 6); Esposito 8 (77′ Lautaro 6), Thuram 7.5. All. Chivu