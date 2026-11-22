Milan Frosinone, le dichiarazioni del tecnico dei ciociari Massimiliano Alvini nel postpartita della sfida di Serie A contro i rossoneri

Dopo la sosta, la squadra di Massimiliano Alvini cade contro il Milan per 2-0 a San Siro nella dodicesima giornata di Serie A. Le parole rilasciate a DAZN:

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PAROLE – «La sconfitta è troppo larga ma sono arrabbiato perchè ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo commesso degli errori che di solito non commettiamo e abbiamo commesso degli errori che mi hanno fatto arrabbiare. Nel primo tempo eravamo sotto 2-1 immeritatamente per quello che abbiamo fatto. Nel secondo tempo ci siamo un po’ disuniti ma l’atteggiamento non è da rimproverare»

«Per noi Frosinone avere tanti giocatori in nazionale non è facile. La devi gestire questa situazione per portare la squadra a esprimersi nuovamente. Il risultato è troppo pesante per quello visto in campo».