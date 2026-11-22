Nel corso del pre gara Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la super sfida di Serie A 2026/2027

A pochi minuti da Atalanta-Inter, Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

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CHE PARTITA ASPETTARSI? – «Sappiamo tutti quello che mister Sarri propone, l’organizzazione che sta cercando di portare in questa squadra, visto che lavora qui solo da 3-4 mesi. Sappiamo anche che hanno avuto delle difficoltà, soprattutto a livello difensivo, e probabilmente non ha mai potuto schierare la difesa titolare. E’ una partita tosta, a Bergamo non è mai semplice, le aspettative da entrambe le parti sono alte, bisogna dare il massimo e ripartire da dove abbiamo lasciato due settimane fa».

PAVARD E SPENCE INSIEME DAL 1′, QUESTO L’ULTIMO ESPERIMENTO CHE MANCAVA? – «Io non faccio esperimenti, io gestisco un gruppo, una squadra, in base alle problematiche che ha, anche quando si torna dalla nazionale. Benji si è allenato bene queste due settimane, aveva recuperato un po’ prima. Akanji ha avuto dei problemi, Stones sta recuperando e sta rientrando piano piano. Questa è la scelta per stasera, comunque abbiamo a disposizione grandi giocatori che meritano spesso di partire dall’inizio, anche se sappiamo tutti che anche subentrando bisogna sempre dare qualcosina».

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CHE ATTEGGIAMENTO ABBIAMO PREPARATO DA QUI IN AVANTI? – «Per questa partita ripartiamo da quello fatto col Como. Per il resto della stagione, in base a come stiamo, alle condizioni di salute, ma anche all’avversario e al piano di gioco… Parliamo spesso di nomi, ma bisogna guardare le caratteristiche: se chi fa il terzo è più offensivo o più difensivo, e bisogna prepararle al meglio per dare soluzioni alla nostra proposta offensiva».