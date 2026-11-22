Milan Frosinone, le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri Ruben Amorim nel postpartita della sfida di Serie A contro i ciociari

Dopo la sosta, la squadra di Ruben Amorim trova la vittoria superando il Frosinone per 2-0 a San Siro nella dodicesima giornata di Serie A. Le parole rilasciate a DAZN:

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LA MIGLIORE PRESTAZIONE DELLA SUA GESTIONE? – «Belle sensazioni, ma non è solo il risultato: anche il discorso di continuità nel corso dei 90 minuti della partita, ma ora la testa alla prossima. È sempre così in questo club, pensare sempre alla prossima. Stasera l’abbiamo giocata bene, siamo stati intelligenti, coraggiosi e si è visto nel finale di partita. Eravamo stanchi, eppure il Frosinone continuava nelle sue transizioni, ma siamo riusciti a controllare bene. Avremmo potuto anche fare più gol, forse nella fase centrale del primo tempo abbiamo sofferto un pochino e dobbiamo migliorare nell’uno contro uno in fase difensiva, ma comunque sì, bella serata per noi stasera».

IL GOL DI RAMOS E LA SCELTA DI SOSTITUIRLO – «Non possiamo perdere altri giocatori. Tutti i nostri giocatori possono giocare tutte le partite, ma abbiamo poco tempo per recuperare in vista dell’Europa League e quindi non possiamo rischiare nulla. È stato meglio toglierlo: immagino che non fosse contento, ma io sono comunque contento invece per lui, per il suo gol, soprattutto per il 2-0. È un gol che ha fatto la differenza in una partita contro una squadra molto forte nelle transizioni nell’uno contro uno».

RABIOT TRA I CENTROCAMPISTI PIÙ FORTI ALLENATI IN CARRIERA – «Non voglio dire che avrebbe potuto avere una carriera migliore perché ha giocato al PSG: ora è qui al Milan e vogliamo che rimanga. Ovviamente è un giocatore che può giocare da 10, da trequartista, può giocare anche da numero 8, può giocare anche da play un po’ più basso, anche se non gli piace. Sicuramente è uno dei giocatori migliori che ho mai allenato, è uno dei migliori centrocampisti d’Europa in questo momento».

L’APPROCCIO ALLA PARTITA CON L’OLYMPIACOS E L’OBIETTIVO QUALIFICAZIONE – «La prima cosa che dirò è che dobbiamo vincere la partita: se non vinciamo, allora diventerà davvero complicato qualificarsi per la fase successiva. Poi penso che con queste caratteristiche, di Rabiot e di Pulisic di giocare tra le linee, quando loro non possono giocare dobbiamo giocare e impostare la partita in modo diverso: ma non è una scusa. Contro il Ferencváros ho detto le stesse cose: avremmo dovuto disputare una partita diversa e ottenere un risultato diverso, ma quello che sto provando a dire è che se non vinciamo la partita sarà davvero difficile e le cose si metteranno male per noi. Poi, allora, se usciamo dall’Europa League andiamo a giocare solo una volta a settimana e tanti giocatori non giocheranno abbastanza. Penso comunque che se invece rimaniamo in Europa possiamo giocare di più e continuare tutti a crescere. Inoltre se non ci qualifichiamo falliremo in un obiettivo importante: quindi ecco perché dobbiamo iniziare la partita in un modo diverso rispetto a Benfica e Ferencváros. Vedremo».

CISSE CENTRAVANTI E LE DIFFERENZE RISPETTO A CAMARDA – «Penso che possa giocare molto bene in quel ruolo, in quella posizione: questa sera ho scelto Cissé per giocare in quella posizione e non Camarda perché col Frosinone, uno contro uno, Cissé ha più queste caratteristiche. Questa sera l’obiettivo non era tenere possesso palla, ma fare la corsa e andare ad attaccare lo spazio. Cissé è più forte in questo rispetto a Camarda. Volevamo fare più transizioni noi rispetto al Frosinone, quindi è stata una scelta dettata dalle caratteristiche del giocatore, ma penso che Cissé vada bene sia per giocare da trequartista, sia da attaccante centrale, e non solo da esterno».