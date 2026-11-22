Infortunio Colombo, il Genoa ha perso il suo attaccante nel match contro il Sassuolo. Le condizioni e i tempi di recupero

Il successo esterno conquistato dal Genoa sul campo del Sassuolo per 2-0, maturato grazie alla doppietta di Osmajic, lascia in dote a Daniele De Rossi una pesante nota stonata legata alle condizioni fisiche di Lorenzo Colombo. Reduce da settimane complicate per via di alcuni fastidi alla caviglia che lo staff tecnico sperava di aver ormai archiviato durante la pausa per le nazionali, l’attaccante classe 2002 ha vissuto un rientro lampo quanto sfortunato: mandato in campo all’83’ proprio per rilevare il match-winner Osmajic, il centravanti rossoblù ha dovuto alzare bandiera bianca appena cinque minuti più tardi.

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Pioggia battente e contrasto con Cinquegrano: la dinamica dello stop

L’episodio che ha raggelato la panchina ligure si è consumato all’88’, su un manto erboso reso pesante e viscido dal forte acquazzone abbattutosi sull’impianto emiliano. Nel tentativo di sradicare il pallone dai piedi dell’avversario, Colombo ha cercato di intervenire in contrasto su Cinquegrano; mancato l’impatto con la sfera, l’articolazione ha ceduto sul terreno scivoloso provocando una torsione innaturale del ginocchio. Il calciatore si è subito accasciato sull’erba manifestando una smorfia di forte dolore e restando immobile in una postura innaturale che, nei primissimi istanti, ha fatto temere un trauma ancora più drammatico ai sanitari accorsi sul terreno di gioco.

Distorsione al ginocchio e apprensione in casa Genoa

Come evidenziato durante la diretta televisiva da DAZN, l’impossibilità di poggiare l’arto a terra ha reso inevitabile l’abbandono immediato del rettangolo verde. Poiché il Genoa aveva già esaurito tutti gli slot a disposizione per le sostituzioni, De Rossi è stato costretto a gestire gli ultimi scampoli di gara in inferiorità numerica mentre i membri dello staff medico accompagnavano Colombo negli spogliatoi sorreggendolo a braccia.

Le prime valutazioni cliniche effettuate a caldo indirizzano la diagnosi verso una distorsione al ginocchio. Sebbene servano gli accertamenti strumentali delle prossime ore per definire con esattezza l’entità della lesione e stabilire i tempi di stop, le prime indiscrezioni che filtrano dallo spogliatoio rossoblù alimentano forte preoccupazione attorno all’entità dell’infortunio.