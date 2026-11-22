Moviola Milan Frosinone: gli episodi dubbi del match diretto da Pairetto, valido per l’12ª giornata di Serie A 2026/27
Si è giocata la sfida della 12 giornata Milan Frosinone: ecco la moviola del match di Serie A diretta dall’arbitro Pairetto. Ecco cosa è successo nella sfida:
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Netta affermazione del Milan per 5-1 sul Frosinone nella dodicesima giornata di Serie A, in una gara segnata da diversi spunti di moviola legati soprattutto alla convalida del quarto gol rossonero tramite VAR, all’episodio del retropassaggio e alla gestione disciplinare.
Il gol di Cisse al 60′ e le altre reti sotto la lente d’ingrandimento
Dopo l’avvio incanalato dall’autorete di Gabriele Calvani e dalla firma di Gonçalo Ramos, accorciata da Patrizio Masini la ripresa si apre con il sigillo al 48′ di Ardon Jashari.
Il momento chiave della moviola arriva al 60′: su ripartenza orchestrata da Diego Moreira Alphadjo Cisse trova il 4-1. Il VAR verifica la posizione e la regolarità dell’azione, convalidando la rete. Regolare anche il 5-1 al 68′ firmato da Christian Pulisic
Retropassaggio, ammonizioni e finale in dieci per gli ospiti
Curioso l’episodio del 54′, quando viene sanzionato un retropassaggio ai danni di Lorenzo Palmisani con punizione concessa al Milan. Sul piano disciplinare, nella ripresa vengono ammoniti Ilario Monterisi al 57′ su Cisse, Anthony Oyono al 66′ su Yunus Musah e all’87’ lo stesso Cisse nella metà campo avversaria.
Il bilancio della direzione arbitrale
All’82’ Daniel Bîrligea lascia il campo per infortunio a cambi esauriti, lasciando il Frosinone in dieci uomini senza espulsioni dal cartellino: nel complesso, una direzione lineare nella quale il VAR ha svolto il ruolo determinante sul gol di Cisse.