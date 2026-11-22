Pagelle Milan Frosinone: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Milan Frosinone: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27.
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MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Gila 6, De Winter 6, Diawara 6,5 (71′ Pavlovic 6), Bartesaghi 5,5 (46′ Jashari 7); Modric 7, Musah 6 (71′ Estupinan 6); Moreira 7, Rabiot 7,5, Pulisic 7 (82′ Hutchinson sv); Ramos 7 (51′ Cisse 7). All. Amorim
FROSINONE (3-4-2-1): Palmisani 5; Calvani 4, Monterisi 4,5 Cittadini 5 (46′ Amey 4,5); Oyono 5,5, Calò 5 (76′ El Azzouzi 6), Masini 6,5, Tchato 5 (62′ Terzic 5,5); Ghedjemis 6, Kvernadze 6 (62′ Birligea 5,5); Schmid 5 (74′ Zerbin 6). All. Alvini