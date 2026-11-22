Nel corso del pre gara Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la super sfida di Serie A 2026/2027

A pochi minuti da Atalanta-Inter, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente nerazzurro:

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SU SCAMACCA – «Conosciamo le sue qualità, ci sono due attaccanti molto bravi ed era partito molto bene. Contiamo molto su di lui«»

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SARRI – «Ha usato tanti moduli in carriera, sta percorrendo una strada corretta e poi ci sono stati tanti infortuni. Siamo fiduciosi, è sempre stata una persona giusta e intelligente. »

ROWE – «Ha passato un’estate tribolata, Sarri lo sta alternando. Ci si aspettiamo molto da lui, volevamo prendere un esterno sinistro alto di piede destro e può rappresentare l’ideale in questo sistema»