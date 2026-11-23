Calciomercato Lazio, Gennaro Gattuso vuole blindare i protagonisti dello straordinario avvio di stagione: Isaksen, Taylor, Noslin e Frattesi non intendono lasciare i biancocelesti

La Lazio vola in campionato e vuole continuare a sognare sotto la guida di Gennaro Gattuso. Il primato in classifica ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente biancoceleste, ma anche l’interesse di diversi club europei per i protagonisti della squadra.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe ricevuto importanti rassicurazioni dai suoi giocatori: Gustav Isaksen, Kenneth Taylor, Tijjani Noslin e Davide Frattesi sarebbero intenzionati a proseguire la propria avventura nella Capitale, nonostante le possibili offerte di mercato.

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Calciomercato Lazio, Gattuso blinda i suoi gioielli: il patto con la squadra

Il segreto del momento positivo della Lazio risiederebbe soprattutto nel rapporto costruito da Gattuso con lo spogliatoio.

«Mi prendo un merito, aver fatto diventare questa squadra una famiglia», ha dichiarato recentemente l’allenatore, sottolineando il senso di appartenenza sviluppato all’interno del gruppo.

Un legame che potrebbe rivelarsi fondamentale per resistere alle tentazioni del mercato invernale. Il tecnico avrebbe infatti parlato individualmente con diversi calciatori, ricevendo segnali incoraggianti sulla loro volontà di restare.

Lazio, Isaksen dice no alla Premier League: Taylor e Noslin vogliono restare

Tra i giocatori maggiormente osservati all’estero figura Gustav Isaksen, finito nel mirino del Brentford. Il club inglese conosce bene il calcio danese e segue con interesse l’esterno biancoceleste.

Il giocatore, però, avrebbe già chiarito le proprie intenzioni: «La Premier? Voglio la Champions con la Lazio».

Interesse dall’Inghilterra anche per Oliver Provstgaard, mentre Kenneth Taylor e Tijjani Noslin rappresentano altri profili appetibili sul mercato.

Discorso simile per Davide Frattesi, che avrebbe già respinto alcune opportunità di trasferimento tra gennaio e luglio.

Calciomercato Lazio, il rischio blocco e le spese future preoccupano Gattuso

Nonostante la volontà dei giocatori, il futuro della rosa dipenderà anche dalle condizioni economiche del club.

La Lazio deve ancora fare i conti con il possibile blocco del mercato di gennaio, una situazione che renderebbe particolarmente rischiosa qualsiasi cessione, impedendo eventualmente di sostituire i partenti.

Secondo il Corriere dello Sport, inoltre, a giugno la società potrebbe dover sostenere spese comprese tra 30 e 40 milioni di euro per riscatti e bonus relativi alle operazioni estive.

La qualificazione alla Champions League rappresenterebbe quindi un obiettivo fondamentale non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche per garantire continuità al progetto.

Gattuso vuole preservare l’unità del gruppo e continuare a competere ai vertici. Il messaggio dei giocatori sembra chiaro: prima il sogno biancoceleste, poi il mercato.