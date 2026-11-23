Manolo Portanova al centro delle polemiche dopo Forlì-Reggiana: il capitano granata indossa la fascia rossa contro la violenza sulle donne nonostante la condanna a sei anni confermata in Appello

Nuove polemiche attorno a Manolo Portanova, centrocampista e capitano della Reggiana, sceso in campo contro il Forlì indossando la fascia rossa simbolo della lotta alla violenza sulle donne. L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, ha suscitato forti contestazioni per la situazione giudiziaria del calciatore.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il 26enne è stato infatti condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e lesioni, con una sentenza di primo grado pronunciata il 6 dicembre 2022 e confermata dalla Corte d’Appello di Firenze nel 2026. Il procedimento non è ancora definitivo, essendo in attesa del terzo grado di giudizio.

Caso Portanova, la condanna e la fascia contro la violenza sulle donne

La vicenda giudiziaria riguarda fatti avvenuti nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 a Siena, quando una studentessa di 21 anni denunciò una violenza sessuale di gruppo.

Nonostante le due sentenze di condanna, Portanova ha continuato a giocare con la Reggiana, conservando anche la fascia di capitano.

La decisione di indossare il simbolo della lotta alla violenza sulle donne ha riacceso le polemiche attorno alla vicenda.

Portanova, il dolore della giovane che lo ha denunciato

A esprimere il proprio dolore è stata soprattutto la donna coinvolta nella vicenda, la cui identità è rimasta riservata.

Intervistata dal Resto del Carlino, la giovane ha raccontato quanto sia stato difficile vedere il calciatore indossare quel simbolo.

LE PAROLE DELLA GIOVANE – «Veder giocare con un simbolo simile chi è già stato dichiarato colpevole in primo e in secondo grado non è solo una contraddizione. È una ferita che torna a sanguinare, una beffa atroce, un male indicibile. Un dolore silenzioso e devastante che mi toglie il respiro. La mia esistenza da quel giorno si è fermata. Dopo ciò che mi è stato fatto, ho attraversato il buio del disturbo da stress post traumatico, gli attacchi di panico, la depressione e un’ansia che ha paralizzato ogni giorno della mia vita».

Reggiana, proteste delle associazioni e posizione di Portanova

La vicenda ha provocato anche la reazione delle associazioni impegnate contro la violenza sulle donne, tra cui Nondasola, che già nel 2023 aveva contestato l’arrivo del centrocampista a Reggio Emilia.

Serena Corsi, vicepresidente dell’associazione, ha definito la situazione «vergognosa», aggiungendo: «Lui e la Reggiana sono impresentabili».

Da parte sua, Portanova ha sempre respinto le accuse, dichiarandosi innocente. Dopo la conferma della condanna in Appello aveva espresso la volontà di proseguire la propria battaglia giudiziaria.

Il calciatore aveva definito quanto stava vivendo «era assurdo», ribadendo: «Andrò avanti all’infinito – ribadì -, non posso perdere la mia carriera. Sono un ragazzo buono, portare le prove della mia innocenza non basta. Non è stata fatta giustizia, continuerò a lottare fino alla fine».

La vicenda resta dunque aperta sul piano giudiziario, mentre continuano le discussioni sulla scelta di far indossare al capitano granata un simbolo dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.