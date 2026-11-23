Torino, giornata di riflessioni al Filadelfia dopo la sconfitta contro il Napoli: Ignazio Abate prepara un confronto con la squadra per invertire la rotta

Il Torino cerca una svolta dopo un periodo particolarmente complicato sul piano dei risultati e delle prestazioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel pomeriggio di oggi è previsto un faccia a faccia al Filadelfia tra Ignazio Abate e la squadra, un confronto per analizzare gli errori delle ultime settimane e ritrovare compattezza in vista dei prossimi impegni.

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La sconfitta contro il Napoli ha confermato le difficoltà dei granata, che hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite, segnando appena due reti e subendone sette. Numeri preoccupanti dopo le tre vittorie consecutive che avevano alimentato aspettative importanti.

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Torino, Abate cerca una svolta: i numeri della crisi granata

Il rendimento del Torino ha subito un evidente peggioramento nelle ultime giornate. Dopo il crollo nel finale contro il Como, sono arrivate prestazioni poco convincenti contro Frosinone e Lecce, seguite dalla sconfitta sul campo del Napoli.

Al Maradona, i granata hanno sofferto soprattutto nel primo tempo, mostrando qualche miglioramento dopo l’intervallo senza però riuscire a evitare il ko.

Le statistiche fotografano le difficoltà: 23 tiri a 11 per il Napoli, con un divario ancora più evidente nelle conclusioni nello specchio, 10 contro 2.

Preoccupano soprattutto la scarsa produzione offensiva, la prevedibilità della manovra e le difficoltà nel mantenere un atteggiamento aggressivo.

Torino, Perri predica fiducia: il messaggio dopo Napoli

Tra i pochi protagonisti positivi dell’ultima partita c’è Perri, autore di nove parate e di una prestazione individuale di alto livello.

Il portiere brasiliano ha invitato i compagni a non perdere fiducia nel lavoro quotidiano.

LE PAROLE DI PERRI – «Dobbiamo proseguire a lavorare duramente, con umiltà. Dobbiamo mantenere equilibrio, stabilità mentale. Concentrazione ed energie. Dobbiamo continuare ad avere fiducia. A credere in noi stessi e nel nostro lavoro, in quello che facciamo. Abbiamo giocato tante buone partite, purtroppo non sempre sono arrivati i risultati sperati, non sempre abbiamo fatto punti. È successo anche stavolta a Napoli, ma è solo continuando a lavorare duro e a credere in noi stessi che possiamo uscirne. Questa è la direzione giusta per tornare a fare punti, dopo le ultime sconfitte e in vista delle prossime partite. Equilibrio e fiducia».

Un messaggio di unità che arriva in un momento delicato anche per Abate, chiamato a riconquistare risultati e fiducia dell’ambiente.

Torino, Abate prepara la Lazio: preoccupazione per Ismajli

Il calendario non concede tregua. Sabato arriverà la Lazio capolista, prima delle sfide contro Genoa e Inter. Tre appuntamenti impegnativi, ai quali il Torino potrebbe presentarsi senza Ardian Ismajli, per il quale si teme uno stop prolungato.

Abate pretende soprattutto maggiore incisività negli ultimi metri.

LE PAROLE DI ABATE – «Dobbiamo avere più cattiveria nel cercare il gol. Si migliora solo con il lavoro quotidiano e creando la mentalità giusta. È questione di testa, le qualità le abbiamo. Ci manca qualcosa nel gioco negli ultimi 25, 30 metri. Dobbiamo alzare il livello, aumentare la qualità e la rabbia nel voler creare pericoli. Facciamo troppo poco».

Il confronto al Filadelfia dovrà servire proprio a questo: ritrovare intensità, migliorare la produzione offensiva e interrompere una serie negativa che sta complicando la stagione.

Dopo le contestazioni dei tifosi a Napoli, il Torino è chiamato a rispondere sul campo. Per Abate, la sfida contro la Lazio rappresenta già un banco di prova fondamentale.