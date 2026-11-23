Milan, Gerry Cardinale commenta il successo contro il Frosinone e rilancia le ambizioni rossonere. Il patron parla della corsa scudetto e del mercato

Il Milan travolge il Frosinone per 5-1 e continua a mandare segnali importanti alle dirette concorrenti. Una vittoria convincente, seguita con particolare soddisfazione anche da Gerry Cardinale, presente in tribuna accanto all’ex difensore rossonero Simon Kjaer.

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Come riportato da Tuttosport, il proprietario del club ha commentato la prestazione della squadra, soffermandosi sulle ambizioni stagionali e sulle strategie per il prossimo mercato.

Milan, Cardinale sogna lo scudetto: il messaggio dopo il Frosinone

Il numero uno rossonero ha espresso grande soddisfazione per la crescita del gruppo allenato da Ruben Amorim, senza però perdere di vista gli obiettivi ancora da raggiungere.

«Non sono mai soddisfatto, ma i risultati parlano da soli. I ragazzi sono stati fantastici, sono davvero orgoglioso di loro e spero che i tifosi siano contenti. La squadra si sta amalgamando molto bene; questa è una squadra, una squadra che vuole vincere fino alla fine».

Sulla possibilità di conquistare il titolo, Cardinale ha invitato a mantenere alta la concentrazione.

«Scudetto? Siamo a novembre, abbiamo ancora molta strada da fare».

Calciomercato Milan, Cardinale detta la linea per gennaio

Il patron rossonero ha affrontato anche il tema del calciomercato invernale, ribadendo la necessità di effettuare operazioni mirate, senza lasciarsi trascinare dalla frenesia.

«Gennaio è solo un’altra tappa ed è un mercato complicato, bisogna essere disciplinati, non ci si può buttare su qualcosa a caso. L’unica cosa che accadrà sotto la mia proprietà è che ogni volta che giocheremo sul mercato dei trasferimenti, giocheremo per vincere».

Parole che confermano la volontà di continuare a investire nel progetto sportivo, mantenendo però un approccio attento nella scelta dei rinforzi.

Milan, Ramos torna al gol ma preoccupa la coscia: Amorim rassicura

Tra le notizie positive della serata c’è il ritorno al gol di Gonçalo Ramos, che non segnava in campionato dal 18 ottobre contro l’Atalanta.

L’attaccante portoghese ha però accusato un fastidio alla coscia destra, convincendo Amorim a sostituirlo per precauzione.

«Non possiamo perdere altri calciatori. I giocatori possono giocare tutte le partite, ma abbiamo poco tempo per recuperare in vista dell’Europa League e quindi non possiamo rischiare nulla. È stato meglio toglierlo: immagino che non fosse contento, ma io sono invece contento per lui, per il suo gol, ha fatto la differenza».

Lo stesso Ramos ha rassicurato sulle proprie condizioni: «Il problema muscolare? Tutto a posto».

Milan, Amorim esalta Rabiot: il desiderio sul rinnovo

Grande protagonista anche Adrien Rabiot, arrivato a quota cinque gol e sei assist in campionato. Il centrocampista francese si sta confermando una pedina fondamentale nello scacchiere rossonero.

Amorim non ha nascosto la propria ammirazione per il giocatore, auspicandone la permanenza.

«Penso che Rabiot sia uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Come gioca con noi è diverso che in nazionale, è l’elemento che deve portare in avanti la squadra. Per me è uno dei migliori in Europa, è completo e sono molto contento di averlo. Vorrei tanto che rimanesse e firmasse il contratto nuovo, speriamo».

Tra risultati convincenti, protagonisti ritrovati e ambizioni dichiarate, il Milan guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti, a cominciare dall’impegno in Europa League.